雷／觀眾爆哭！　《苦盡柑來》直到最後「才讓我們了解到的寬植」　

記者張筱涵／綜合報導

《苦盡柑來遇見你》最後章節的第4輯於28日上線，許多觀眾都在第一時間追完，跟著劇中人物又哭又笑的，直到最後才發現關於梁寬植（童年：李天茂／少年：文佑鎮／青年：朴寶劍／中年：朴海俊 飾）的一件事情，讓網友們哭到不行。

—下有《苦盡柑來遇見你》嚴重劇透，請斟酌觀賞—

▲《苦盡柑來遇見你》第4輯海報藏了梁寬植的夢想。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）



[廣告]請繼續往下閱讀...

《苦盡柑來遇見你》最後劇情中，梁寬植少年時期曾對吳愛純（IU 飾）說自己要開吉普車且戴著雷朋墨鏡，當被問「你喜歡車啊？」時，他害羞地低頭說「對」，也因此被笑說「原來你也有喜歡的東西啊」，而在他為了維持生計的船隻上，可見除了酸痛貼布外，還有一本汽車雜誌。

▲▼梁寬植內心一直喜歡著車子，但始終沒為自己買一輛，甚至連雷朋墨鏡也沒有。（圖／翻攝自韓網）



觀眾們心痛說道「寬植也想開開看吉普車，可是自己一輩子開著貨車，還買給銀明賓士車」、「而且那時候的寬植手還是好好的嗚嗚嗚嗚」、「我真的哭出來，現在只要看到朴寶劍都會哭的感覺，讓他開吉普車、戴雷朋墨鏡吧，拜託」、「太傷心了，寬植也有喜歡的東西，也有想去的地方，明明到了可以做到的年紀和能力，卻都沒能好好享受人生」、「直到最後才讓我們知道這些事情嗚嗚嗚，最後出現的，不是父親或丈夫的身分，而是那個懷抱夢想的少年梁寬植，叫人怎麼受得了嗚嗚嗚」。