女女戀修成正果…程予希加入林辰唏「多元家庭」　純白婚紗照曝光

記者黃庠棻／台北報導

GagaOOLala旗艦原創金鐘台劇《第一次遇見花香的那刻 第2季》本周正式播出精彩完結篇，經歷1個多月的虐戀曲折，唯美大結局送上滿滿誠意，立刻在海內外社群媒體引起粉絲熱議，各界好評讓主演團隊又驚又喜。

▲《第一次遇見花香的那刻 第2季》迎來完結篇。（圖／GagaOOLala提供）

繼上週亭亭（程予希飾）跟媽媽出櫃、與怡敏（林辰唏飾）化解心結後，本週最終2集裡，展開全面的療癒旅程，勇敢邁向新的階段。程予希加入林辰唏與李易的家庭行列，一同完成孩子想要「全家」出遊露營的心願，為了孩子首度破冰女友與前夫的微妙僵局。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲《第一次遇見花香的那刻 第2季》迎來完結篇。（圖／GagaOOLala提供）

程予希策劃許久的音樂季也終於登場，袁漠遙正式登台自彈自唱創作曲〈找到你了〉，清新真摯地唱出勇敢追愛的心路歷程。程予希與飾演媽媽的楊麗音也帶來內斂動人的互動，演譯母親對於女兒同性感情的認同與祝福，讓粉絲感動不已。

此外，最重要的還有粉絲最關心的「唏希CP」後續走向，走過衝突過後兩人互相表白，進入灑糖灑滿的幸福時光。最終回中，林辰唏與程予希不只為彼此貼心準備信物，兩人還真實試穿起婚紗一同亮相，展現非凡仙氣，滿滿誠意看點讓一路死忠關注的粉絲們過癮直呼「真的秒噴淚」、「要心臟病發」、「難得有這麼有質感的女同台劇」、「百合天花板劇，臺灣好棒！」

▲《第一次遇見花香的那刻 第2季》迎來完結篇。（圖／GagaOOLala提供）

從第一季一路勢如破竹的好成績，來到如今第二季的完結篇，林辰唏想要感謝花粉的陪伴與支持，對於收到很多回饋與內心話十分感動「希望你們，能從戲劇中更多的認識自己，得到很多的力量！不論你正在遭遇什麼，不論你此刻正在經歷什麼樣的挑戰，我們都要記得，我們永遠是自己的主人。」

▲《第一次遇見花香的那刻 第2季》迎來完結篇。（圖／GagaOOLala提供）

程予希也感性分享收到許多粉絲的訊息，表達對於亭亭和媽媽的戲很有感觸「除了台詞之外，也是因為麗音姊真的很棒！每次可以和媽媽對戲都讓我很期待，也許是戲中的互動也很像私下我跟我媽的狀態，所以每次拍家裡的戲總是可以很快帶入情境。」

▲《第一次遇見花香的那刻 第2季》迎來完結篇。（圖／GagaOOLala提供）

除了感謝粉絲的力挺，程予希也感謝亭亭一角帶來許多收穫與學習。為回應不斷敲碗的廣大海外影迷，GagaOOLala更透露預計將在6月初起跑「海外見面會」，讓角色的人生繼續陪伴粉絲，感謝觀眾一直以來的熱情支持。

▲《第一次遇見花香的那刻 第2季》迎來完結篇。（圖／GagaOOLala提供）

《第一次遇見花香的那刻 第2季》全季已於GagaOOLala影音平台與NETFLIX上架，獨家隱藏版《第13集：彩蛋幕後花絮 Bonus BTS》則已在GagaOOLala推出。