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VERA巴比靠《淚之女王》飆靈感　替BL實境秀創作插曲

記者蔡琛儀／台北報導

BL實境節目《戀愛Casting》由U:NUS團長高胥崴、Yi Gao、Fumi、Chris、傅俊傑、廖彥龍、陳建宇、Robert，為角逐BL劇男主角而進行7天6夜的試鏡。VERA主唱巴比以獨特嗓音在《原子少年》中嶄露頭角並成團出道，這次驚喜為《戀愛Casting》量身打造插曲〈Gave You My Heart〉，以Pop R&B曲風加上純情真摯的歌詞，搭配他獨特絲滑的R&B嗓音，唱出戀愛中的濃烈甜蜜感。

▲▼巴比〈Gave You My Heart〉。（圖／踢帕娛樂授權、滾石唱片提供）

▲巴比為BL實境節目《戀愛Casting》打造歌曲〈Gave You My Heart〉。（圖／踢帕娛樂授權、滾石唱片提供）

〈Gave You My Heart〉由巴比和新銳製作人彭柏邑Boiii P共創，整首歌利用弦樂和鋼琴聲推動愛戀氛圍，讓人一聽就感受到那股深陷戀愛的悸動。巴比分享創作靈感表示：「因為我非常喜歡看愛情類的戲劇，《淚之女王》最後男女主打開內心最深層的愛來化解過往的僵局，成了我的寫歌靈感。」巴比說：「『我把我的心給了你』，希望每個人都可以真心把自己最內在的愛交給彼此。」

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聊到創作過程，巴比也認遇到挑戰笑說：「當時節目組告訴我歌一定要『戀愛感十足』，所以我一直想辦法想像自己在熱戀中。」最後歌曲終於問世，他也開心直呼：「加上柏邑老師的浪漫編曲，期許單身的人閉眼聽都覺得自己正在愛情裡。」

如今全新作品〈Gave You My Heart〉上線，巴比盼節目和歌曲都能被觀眾喜愛外，也透露想嘗試橫跨戲劇圈，「因為我真的非常愛看浪漫類型的戀愛劇，如果有機會的話我非常願意挑戰這種類型的戲劇角色！」最後，巴比也分享，近期仍在持續努力創作更多歌曲，直言：「最近VERA也剛發第二張新專輯《Ver.25》，無論是個人的歌曲還是團體，目標都是期望能有機會入圍金曲獎！」

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