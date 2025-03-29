《夜校女生》探討青少年「標籤」議題　從聯考的高度重視到名校偏執

文／人物誌

今年二月底上映的國產青春校園電影《夜校女生》，由《華麗計程車行》導演莊景燊執導，以及徐慧芳、王莉雯擔綱編劇；由徐慧芳撰寫的劇本，更是獲得金馬影展執行委員會籌辦的「第43屆優良電影劇本」特優獎，詳實的田野調查，使電影不僅真實還原，也能迎合現在學生的喜愛。演員則由「金馬最佳新人」陳姸霏、《查無此心》項婕如、《成功補習班》邱以太擔任主演。

《夜校女生》背景設定在1997年至1999年的臺北一女中，講述女主角彭芸愛（陳姸霏飾）因成績關係，被母親強迫就讀「一女中夜校」，並在校中結識了日校桌友羅家敏（項婕如飾）。性格、家世與成績都天差地遠的兩人，在書信的往返中成為了知心好友，甚至交換制服讓彼此皆能替代對方，以便一同翹課出校遊玩，二人的相處融洽直到高材生路克（邱以太飾）的出現。

▲（圖／《夜校女生》劇照，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

從聯考的高度重視到名校偏執，在不成熟的年紀思索關於自己的人生課題

為了逃避「夜校生」總是低人一等的自卑感，小愛穿上敏敏的日校制服，體驗到日校生的生活；同時，因為桌球館而結識第一中學數資班的路克，並為他的溫柔體貼所吸引，漸漸產生以往對異性未有過的情愫。為了融入路克的生活圈，小愛捏造自己就讀數理資優班的謊言，包裝虛假的人設並戰戰兢兢地經營，且又不能讓敏敏察覺自己與路克之間的關係。

電影以小愛為核心，呈現了20世紀末的台灣氛圍，尤其對聯考的高度重視，衍生到對「明星高中」的偏執；此外，也在青澀的愛戀情節裡，探討青少年對於「標籤」的議題，貧窮的、不夠聰明的、低人一等的，在這個渴求認同的年紀，如何撕下標籤，先能夠認同自我再去尋找人生方向，透過小愛不成熟的17歲視角，看見許久之前曾經歷過這一切的自己。

結合時代符號帶領影迷穿越時空，劇組與北一女校方產生的難解矛盾？

《夜校女生》成功地還原了90年代的台灣青少年流行文化，像是剛從附中畢業的「五月天」、演藝事業如日中天的「妮可基嫚」、文具界的潮牌「凱西文具」，加上五月天的〈擁抱〉作為插曲，讓經歷過聯考時代的影迷們，透過畫面再次感受該時代的美好。電影後半段以921大地震作為故事轉折點，也讓小愛從自己營造的謊言中甦醒，直面自己的不足。

近期，《夜校女生》劇組與北一女校方之間出現爭議，因劇組在與校方商借場地時，北一女校方未同意劇組入校拍攝，且加上認知差異，校方亦有家長表示「夜校故事放在校史館就好了，為什麼要拍夜校的故事？」導致劇組感受到校方的不友善，而北一女在校生、校友則因此事連署要求劇組道歉，相信這幾則新聞多少會影響到票房的表現。

撇除電影外的爭議，《夜校女生》記錄了90年代女高中生的成長，透過畫面、音樂與劇情，帶領不同年齡層的影迷再次重溫往昔美好，必也是一次難忘的觀影體驗。

延伸閱讀

「看見自己，探究自己」《女兒的女兒》：坦然面對自我，不再被別人眼中的「尺」度量



《夏日的檸檬草》：李沐、婁峻碩、曹佑寧領銜主演，刻下象徵青春美好的夏日檸檬草



※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。