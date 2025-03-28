記者劉宜庭／綜合報導

南韓女團(G)I-DLE陸籍成員宋雨琦近日在家鄉參與人氣綜藝節目《奔跑吧》新一季錄製，怎料，27日晚間節目進行過程中，現場被拍到她跑步到一半，突然整個人躺在地上的畫面，令粉絲擔心不已，「宋雨琦受傷」更一度登上微博熱搜，所幸她本人出面澄清，自己只是累到在地上休息而已，「別擔心啦！」

▲雨琦錄《奔跑吧》跑完整個人突然倒在地上。（圖／翻攝自微博）

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不少現場路人拍攝影片指出，宋雨琦在節目任務結束後，衝刺完累倒在地，畫面中她一度蹲坐不起，與身旁隊友孟子義相擁安慰的畫面令粉絲揪心。不過，宋雨琦隨後即透過微博發文報平安：「大家別擔心哦！我沒事～跑男是真跑男，我是拼盡全力去衝刺，在終點累了在地上休息了一下而已。別擔心啦！謝謝大家的關心！期待節目的播出吧！」

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▲《奔跑吧》官方微博轉發雨琦報平安文。（圖／翻攝自微博／《奔跑吧》）

節目《奔跑吧》官方微博也隨即轉發留言寫下：「因為你們的每一份『拼盡全力』，才成就了我們的『真跑男』。愛你，也愛每一個關心你的你們，我們會更努力，讓大家的每份愛和付出，都更值得。」儘管只是短暫的體力透支，但宋雨琦敬業態度與活力依舊備受肯定，粉絲也紛紛留言祝福偶像保重身體。

▲宋雨琦是人氣韓團(G)I-DLE成員。（圖／翻攝自IG／yuqisong.923）

此外，由於關鍵字「宋雨琦受傷」一度登上微博熱搜，引發外界擔憂，對此，節目《奔跑吧》官方微博轉發相關揣測貼文「闢謠」，再度澄清宋雨琦並未因錄影受傷。

▲《奔跑吧》官方微博闢謠。（圖／翻攝自微博／《奔跑吧》）