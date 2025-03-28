以為會塌房撤廣告！日本壽司郎道歉「代言救世主」求續約…他拒絕

記者陳芊秀／綜合報導

日本明星一旦涉及負面風波，代言廣告大多會馬上選擇下架切割。而資深主持人笑福亭鶴瓶演藝地位崇高，日前被週刊爆料曾出席中居正廣的BBQ烤肉趴，連捲入桃色糾紛的女性X子也在場，爆料導致他的壽司郎廣告代言全部遭撤，最近傳出壽司郎道歉想要續約，但是被他拒絕了。

▲笑福亭鶴瓶原本被稱為「壽司郎救世主」，年初捲入中居正廣桃色風波被撤廣告，企業遭批反應過度。（圖／翻攝自日網）

73歲的笑福亭鶴瓶曾被日網稱為「壽司郎的救世主」。由於日本壽司郎在2023年1月因岐阜店發生「屁孩舔醬油瓶」事件，導致母公司FOOD & LIFE Companies的股價暴跌，公司市值一天蒸發160億日圓（約新台幣35億元），高人氣的他擔任壽司郎的廣告代言人。然而中居正廣桃色糾紛延燒，甚至扯出富士電視台女主播性朝貢黑幕，壽司郎撤下笑福亭鶴瓶的廣告，當時日網曾批評企業反應過度。他曾在IG曬出彩虹照，配文「有彩虹明天一定是好天氣」，湧入大批粉絲打氣。

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據日媒《女性POST SEVEN》報導，壽司郎下架笑福亭鶴瓶廣告的一週後，曾發表道歉聲明，強調與經紀公司達成共識，決定暫停使用廣告素材，「因此造成笑福亭鶴瓶先生與經紀公司困擾與不安，我們深感抱歉」。聲明發表同時，也宣布恢復使用廣告，笑福亭鶴瓶充滿笑容的廣告重新出現在官網。而廣告界人士爆料，他的代言合約將於今年夏季到期，壽司郎方面已提出續約邀請，但藝人方面未同意續約。「雖然笑福亭鶴瓶這邊已經說明了BBQ事件的來龍去脈，但可能難以接受自己遭到與事件牽連的處理方式。即使平時溫和，這次恐怕也激起了他極大的不滿」。

▲壽司郎撤廣告後發聲明道歉，並恢復廣告刊登，如今傳出想續約代言被藝人拒絕。（圖／翻攝自日網）

有關合約到期與是否續約，壽司郎回應日媒：「目前仍與笑福亭鶴瓶先生仍處於合約狀態中，關於細節不便透露。」而笑福亭鶴瓶的經紀公司則回應：「由於涉及合約內容，不便回覆是否接受續約。」