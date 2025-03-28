愛犬、好友相繼過世…陳楚河認「暫離演藝圈」　意外破相原因曝光

記者黃庠棻／台北報導

由劉學義、吳謹言主演的古裝復仇劇《春花焰》改編自小說，劇情描述一段極致瘋癲的虐戀。除了吸引人的劇情外，「偶像劇男神」陳楚河在劇中飾演的太子「慕容玄烈」，為了與劉學義飾演的弟弟「慕容璟和」爭奪皇位，兩人表面兄友弟恭，暗地裡卻勾心鬥角，成為該劇的一大看點，也獲得廣大觀眾的好評。

▲陳楚河在《春花焰》飾演反派。（圖／中天娛樂台提供）

對於首次飾演反派角色，陳楚河表示「反派的話在詮釋上就相對刺激一點」，他分享當周遭的人得知他要演一個壞壞的王子時「大家都覺得我很適合，我也很有信心」，連母親也認為這個角色很適合他。雖然陳楚河的五官立體，輕鬆駕馭古裝造型的束頭，有粉絲直言「雖然是反派，但因為是陳楚河演的，令人討厭不起來」，但他對自己的古裝造型其實相當沒信心。陳楚河透露，為了詮釋好這個角色，劇組特地找來電影《封神》的禮儀師教導他皇宮禮儀。

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▲陳楚河在《春花焰》飾演反派。（圖／中天娛樂台提供）

談及接下來的工作安排，陳楚河透露想先放緩腳步，坦言「最近我從小養到大的狗狗死了，牠走的時候還是覺得自己沒有想像中那麼堅強，還有朋友、身邊一些人，太短時間面臨很多分離，我覺得我可能要稍微緩個1個月，看一下身邊的人」。





▲陳楚河面臨愛犬離世，決定暫時休息。（圖／記者李毓康攝）

而過去參加寵物實境節目的經驗，也讓陳楚河深有感觸「因為狗的個性都不同，小孩也是，個性不同就要用不同的方式對待」，他認為做一個好父母要做到兩點，「第一個是保護小孩安全，還有要把他教好」，對於未來想要男孩還是女孩，他表示「小孩是男是女都不在意，以前一開始想要女生，後來想要男生，現在有就好」，展現對小孩的渴望。

▲陳楚河面臨愛犬離世，決定暫時休息。（圖／記者李毓康攝）

此外，陳楚河近年來工作重心移往大陸，已經有很長時間未在台灣公開露面或推出新作品，日前合體好朋友王家梁，意外曝光近況，但造型卻被網友吐槽「像羅蘭」，後續他才透露自己鼻樑上有道傷疤，因為「鼻子練動作弄傷」，外出才會戴著墨鏡現身，也才會意外撞臉羅蘭。