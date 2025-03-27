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夏騰宏對戲越南人妻網紅「被電到狂忘詞NG」　連攝影師都看不下去

記者黃庠棻／台北報導

影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》27日舉辦媒體茶敘，影集製作人湯昇榮、導演廖士涵、詹淳皓與主演蔡亘晏（爆花）、夏騰宏、黃大煒、阮秋姮暢談拍攝過程和角色詮釋的心路歷程。

▲阮秋姮（右起）、黃大煒、夏騰宏、蔡亘晏和POLO WL出席《The Outlaw Doctor 化外之醫》茶敘。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

▲阮秋姮（右起）、黃大煒、夏騰宏、蔡亘晏和POLO WL出席《The Outlaw Doctor 化外之醫》茶敘。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

夏騰宏則在片中飾演外事警察，坦言與角色的性格差異大，讓他反而能更容易進入角色。他提到角色吳振華是一位非常嚴肅、對自己要求高、鐵血有原則的人，而這與他本人的隨性性格完全不符，這對於演出來說既是挑戰，也是有趣的部分。

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▲阮秋姮（右起）、黃大煒、夏騰宏、蔡亘晏和POLO WL出席《The Outlaw Doctor 化外之醫》茶敘。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

▲夏騰宏（右）在《The Outlaw Doctor 化外之醫》飾演警察。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

不僅如此，夏騰宏他也分享自己如何透過肢體上的改變，讓角色更加立體，直呼「因為我平時習慣駝背，但這個角色需要挺胸站得比較直，真的很累！」他透露過去角色不太需要挺胸，笑說「以前都演出吸毒犯和流氓，越痞越好！」而他在片中是台印混血新二代，也為戲練習了印尼文約2個月。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》張鈞????（左）和連炳發在影集中不時出現曖昧互動，心動瞬間閃滿粉紅泡泡。（圖／瀚草文創提供）

▲夏騰宏在片中飾演外事警察。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

而夏騰宏談到和「紅雲」阮秋姮的粉紅泡泡戲份相當不好意思，透露對方電力十足，笑說「秋姮一開拍就進入狀態，她一直盯著我看，我一直被她電到忘詞，還被攝影師糗！」阮秋姮透露自己和婆婆、老公一起追劇，但害羞表示「但還沒看到這段！」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》張鈞????（左）和連炳發在影集中不時出現曖昧互動，心動瞬間閃滿粉紅泡泡。（圖／瀚草文創提供）

▲阮秋姮（右）在片中飾演越南小吃店老闆。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

飾演越南小吃店老闆的阮秋姮現實中也來自越南，但她的遭遇和角色大相徑庭，本人因來台就讀大學而從此在台灣發展，私底下也積極經營自媒體，與老公經營社群網站「越南夯台灣」擁有6萬粉絲，可說是「新住民之光」，但影集中的紅雲並沒有這麼幸運，嫁來台灣之後遭遇家暴、生活艱困，阮秋姮表示這個角色讓她更理解在異鄉打拼的女性的辛苦。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》開播日公開。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲阮秋姮（右）在片中飾演越南小吃店老闆。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》講述在深夜幽暗的停屍間，一場祕密手術使兩位素昧平生的角色命運交織。醫生鄭琬平（張鈞甯飾）專心治療病童，卻忽略了自己的孩子；越南整型外科醫生范文寧（連炳發飾）為了支付母親龐大的醫療費在台非法執業。這部影集以真實社會議題為背景，深入探討地下社會中人性的掙扎與艱辛，由金鐘製作人湯昇榮監製、金鐘導演廖士涵與詹淳皓聯手執導，呈現引人深思的故事。

《The Outlaw Doctor 化外之醫》於每週六晚間9點在公視播出，每次播出兩集，共11集；同日晚上10點（臺灣時間），中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、越南K+和印尼CATCHPLAY+同步上線。為回饋廣大粉絲的熱情迴響，各大平台優惠大放送！中華電信MOD與公視+首集免費、Hami Video與愛奇藝國際版前二集免費，邀請所有觀眾一同觀賞這部高規格製作的國際醫療犯罪影集！另外，八大戲劇台自4月6日起，每週日晚間8點播出，每次播出兩集。

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