《贖夢》雙帥合體！劉俊謙超崇拜張家輝　毫無保留「赤裸」演出

記者蕭采薇／綜合報導

金獎影帝張家輝最新自導自演恐怖片《贖夢》，日前帶著與劉俊謙、陳法拉、袁富華等眾演員現身香港首映會，十多人一字排開熱鬧非凡，從美國返港的陳法拉特別盛裝出席秀美背，讓張家輝故意笑虧劉俊謙「穿太多」。

▲《贖夢》香港首映會，（左起）劉俊謙、張家輝、陳法拉。（圖／甲上娛樂提供）

雙帥首度合作默契良好，劉俊謙大讚張家輝的創作能力、執行力都非常強，張家輝也誇劉俊謙非常有才華，兩人惺惺相惜。劉俊謙更在片中有全裸上陣的演出，張家輝感謝他為藝術犧牲，劉俊謙則稱「演員的身體是工具」，如果劇本有需要就會去做。

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《贖夢》不僅由影帝張家輝領銜主演，還有當紅男神劉俊謙強勢助陣，曾於電影《幻愛》中罹患思覺失調症的他，這回身分調換飾演負責醫治張家輝的精神科醫生，兩人有不少精采對手戲。談及演出心情，劉俊謙表示：「我原本以為壓力會很大，但家輝哥給我莫大的信任，拍攝時一起激盪產生各種靈感，覺得相當好玩。」

片中劉俊謙更為藝術犧牲，有背面全裸的露臀鏡頭，讓導演張家輝非常感激，還開玩笑說劉俊謙下次可能會露「正面」，劉俊謙驚訝笑回：「你竟然這樣說！我都是按照劇本來演，演員的身體就是表演的工具，如果劇情需要，我就會去做。」

▲張家輝率劉俊謙、陳法拉、袁富華等眾演員現身《贖夢》香港首映會。（圖／甲上娛樂提供）

曾主演漫威電影《尚氣與十環傳奇》、長年在好萊塢發展的陳法拉難得回歸港產片，特地從美國返港出席《贖夢》首映會，她笑稱一直想與張家輝合作，「不過第一個接觸我的是監製鍾珍，她是我的恩人，鍾小姐一開口，我便二話不說回來了！」

她稱讚張家輝不僅是導演，也是編劇、演員，讓片場每一個人都非常放心，「每一場戲都在他的掌控之中，我感覺好放鬆，只需要做到劇本所要我做的事。」張家輝則感性回應：「拍攝過程中，大家提供了好多能量，每一次在他們身上，我都能找到超乎劇本的表演！」

▲《贖夢》香港首映會吸引眾多民眾圍觀。（圖／甲上娛樂提供）

而張家輝這次為新片再開金口，演唱主題曲〈永遠的失眠〉，現場被問是否有機會再當歌手，甚至角逐「叱咤樂壇生力軍男歌手」，他則無奈笑說：「不要搞我啦，我拍電影就好了。」不過一旁的陳法拉則稱讚劉俊謙是跳舞高手，常在片場跳舞，舞技非常讚。

▲《贖夢》在香港上映吸引眾多觀眾支持。（圖／甲上娛樂提供）

張家輝為了宣傳《贖夢》頻出奇招，不僅以片中角色「蔡辛強」為名開設Threads與網友互動結交「脆友」，日前還以「蔡辛強」扮相現身廟街與民眾互動，親和力十足。在首映會上被問及此事，張家輝幽默回應那個人不是他，並說：「（廟街擺攤）我其實很反對的，這樣太cheap（廉價）了。」更極度入戲呼籲大家在謝票時千萬不要大叫「蔡辛強」，免得引出危險人物，逗樂全場觀眾。《贖夢》將於4月11日在台上映。