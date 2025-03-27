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NewJeans丟了仁川機場代言！「入境宣傳照將撤下」官方回應曝光

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans與經紀公司Ador的僵局持續中，她們目前因法院的假處分，而無法繼續以NJZ名義獨立活動，前景讓不少粉絲擔憂。近日，南韓關稅廳也確定不與她們續約，NewJeans卸下了宣傳大使身分，目前正在尋找新的宣傳大使，仁川機場入境大廳中原本懸掛的NewJeans照片將不再出現，傳出可能會由aespa、IVE等其他知名女子團體來取代。

▲NewJeans陷入與公司的紛爭中，短期內難以正常活動。（圖／翻攝自官方IG、韓網）

▲NewJeans卸下仁川機場大使身分。（圖／翻攝自韓網）

根據韓媒報導，仁川機場海關決定不再與NewJeans續約，雙方合約為期一年便結束，此前，在2024年3月22日正式委任NewJeans為宣傳大使。當時，NewJeans擁有龐大的全球粉絲群，在韓女團中擁有超高的知名度和人氣，預期將為宣傳活動帶來巨大的效果。

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一名官員表示「NewJeans在2024年1月至2月之間處於巔峰狀態，邀請她們並不容易」，他補充道：「我們表示會將照片掛在最顯眼的位置，當外國遊客進入仁川機場時，NewJeans的橫幅將放在最引人注目的地方，這一點成功說服了她們和HYBE」。此外，官員還解釋道，關稅廳和機場方強調，過去擔任宣傳大使的都是代表韓國的頂級女子團體，這也成為說服的關鍵之一。

▲NewJeans陷入與公司的紛爭中，短期內難以正常活動。（圖／翻攝自官方IG、韓網）

▲NewJeans陷入與公司的紛爭中，短期內難以正常活動。（圖／翻攝自官方IG）

然而，如今NewJeans陷入官司紛爭之中，後續很可能難以正常活動，仁川機場相關人士表示：「由於與公司的內部問題，未能達到預期的宣傳效果。」

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