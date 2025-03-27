玥熹露面談小優「瘋狂發抖」情緒失控　控對方反覆家暴世界不再有妳

記者葉文正／台北報導

女星小優因為亂爆料胡瓜和女星宋羽葤的緋聞，還影射出賣她的人是昔日好友玥熹（舊名夏乙薇），引發爭議，三方徹底翻臉；玥熹今天出席黃小柔籌組的豎頻短劇《網紅崛起》記者會，她被問到小優，忍不住雙手發抖，說話結巴，也直嗆小優：「我就是她說的憂鬱症閨密，以後我的世界沒有妳，我們就是陌生人，她要為自己做的事負責。」

▲玥熹出席 《網紅崛起》首映記者會 。（圖／記者李毓康攝）

玥熹提到會改名是跟亡父有關，認為必須捍衛自己的清白，不能讓父親蒙羞，「絕對不可以讓人家亂說我」。她覺得跟小優的事拖太久，看小優被攻擊很心疼，「但我也承受不少攻擊，我覺得也等她很久了，她最後沒給交代，我們以後就是陌生人，不會再談她的事，也不要透過別人跟我道歉，我不接受，不要再牽扯別人」。

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▲玥熹提到小優忍不住發抖 。（圖／記者李毓康攝）

玥熹今天邊說邊抖，她說，自己就如同被反覆家暴的人，「她那時候發了道歉文，說自己有言語過失，可是這篇文章沒有提到我，感覺這一切覺得都是自導自演，我也等了1個月，道歉文也沒有出現我的名字。後來對話又傷害我1次，好比我今天被男友家暴，傷好了又第2次家暴，這段關係我也不會想維持，就分手吧」。

▲玥熹在 《網紅崛起》中有情慾戲 。（圖／記者李毓康攝）

玥熹說事發後，很多節目找上門要聊，但是她都婉拒，「我也是在保護小優，但後來我變壞人，沒關係，我覺得或許她會成長，只是換來結果還是一樣，我很失望、內耗」。

▲玥熹在臉書也刪光小優照片。（圖／翻攝玥熹臉書）

而事件牽扯將近一個月，小優面對記者提問，只表示：「已經遍體麟傷，拜託手下留情。」並沒有多說什麼。