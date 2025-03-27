《橫豎》要出招了！　預告公開「金秀賢變態影片」：戀童癖、淫亂

記者吳睿慈／綜合報導

南韓自媒體頻道《橫豎研究所》27日代替金賽綸家屬發聲，公開了金賽綸生前與金秀賢的調情對話，在她還是16歲時，就已經跟金秀賢關係密切，對話甚至提到「要親親」、「抱抱睡」。稍早，《橫豎》預告晚間6點準備直播，並以斗大標題暗諷「戀童癖淫亂變態金秀賢」，並表示即將公開影片。

▲《橫豎》預告公開金秀賢影片，痛罵他「戀童癖、淫亂變態」。（圖／翻攝自《橫豎》）



《橫豎》27日更換了封面，附上金賽綸與金秀賢在2016年6月25日的對話，當時女生只有16歲，但對話提及「我之後想要真的親親ㄏㄏ」、「這個也被禁止嗎」，金賽綸回他「沒有，沒有不行啊」，同時於封面上貼出性感睡衣，並指控金秀賢是「戀童癖淫亂變態」，標題後面備註「影片公開」。

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事實上，《橫豎》早在27日中午先公開一波金秀賢與金賽綸過去的訊息對話，在金賽綸還是16歲時，就已經與金秀賢關係密切，她告訴金秀賢「我要再去拍攝了」，男方回答「去吧」，她回「啾（愛心符號）」，金秀賢則回「之後我要真正的親親」、「這個也被禁止嗎」，她回「沒有，沒禁止呀」、「啾你（此處為韓文諧音）」，這則對話為2016年6月25日。

▲金秀賢、金賽綸曾有一段情。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216、ron_sae）



另一則對話為為2016年6月26日，金賽綸說「起不來」，金秀賢回「如果你親我的話，或許還不一定唷」，金秀賢繼續回「我何時才能抱著妳睡，那我可能就真的可以睡得很好」，金賽綸回答「這個（抱著睡）我允許你」，而這段對話，後面就接著金秀賢問她「要花1年時間嗎？」金賽綸回答「我想要在我想做的時候做」，對話被認為金秀賢疑似要求發生性關係，引起極大風波。