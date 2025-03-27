金秀賢疑要求「性關係」：要1年嗎？　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金賽綸於2月輕生，她生前曾與金秀賢交往6年，卻遭到對方無情否認，直到後來改口「成年後才交往」。但金賽綸家屬無法接受，27日最終公開了女兒與金秀賢的對話，當時金賽綸年僅16歲，其中一則對話，金秀賢甚至疑似要求「發生性關係」，還反問「（時間）要花到1年嗎？」這段對話被家屬認為是要求金賽綸獻身。

▲金秀賢與未成年時的金賽綸對話全曝光。（圖／翻攝自橫豎）



金秀賢與金賽綸交往長達6年，但男方不承認，使得家屬27日再度委託律師出面，公開了兩人過去的通訊軟體對話，且當時金賽綸只有16歲，金秀賢卻疑似要求發生「關係」，他詢問「（時間）要花到1年嗎？」金賽綸回答「恩，究竟（要多久呢）」，他又問「3年ㄏㄏ？」金賽綸傻傻回答「1年都有點過分了，居然3年」，他則反問「1年太過分？那6個月？」金賽綸則回答「我要在想要做的時候做，沒有那種（時間限制）」，這段對話時間為為2016年6月26日，由於金賽綸未成年而引起爭議。

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▲金秀賢疑要求發生性關係對話曝光。（圖／翻攝自橫豎）



另一則對話還有她告訴金秀賢「我要再去拍攝了」，男方回答「去吧」，她回「啾（愛心符號）」，金秀賢則回「之後我要真正的親親」、「這個也被禁止嗎」，她回「沒有，沒禁止呀」、「啾你（此處為韓文諧音）」，這則文字內容為2016年6月25日。

另一則對話為2016年6月26日，金賽綸說「起不來」，金秀賢回「如果你親我的話，或許還不一定唷」，金秀賢繼續回「我何時才能抱著妳睡，那我可能就真的可以睡得很好」，金賽綸回答「這個（抱抱睡）我允許你」，這則對話則是接在「要花1年嗎」的前面。另外還有金秀賢強烈求愛狂喊「我想妳、我想妳、我想妳」的文字內容。兩人的對話曝光，引起各界震驚，也間接證明金秀賢從2016年起就與金賽綸關係密切。

家屬透過律師強調「希望恢復女兒的名譽」，至於外界一直注焦於「假姨母」，家屬遺憾表示「就算不是親姨母，也請不要使用『假姨母』這樣的表達。」並將對李鎮浩以涉嫌跟蹤騷擾的罪名提告，《橫豎》方面也強調「N號房相關證據還沒公開，我們會為了真相捍衛到底」！

只是《橫豎》27日面對記者提問，媒體要求他們公開過去照片明確拍下的時間點，包含貼臉照、下半身失蹤洗碗照，《橫豎》皆立場模糊回答「需要再探討」，並未揭曉金秀賢與金賽綸過去合照的真正時間點。