朴成焄有望甩AV《魷魚》事件回歸！新作合作女神韓志旼　公司發聲

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星韓志旼近期因出演《我的完美秘書》而備受矚目，韓媒報導指出她目前正在考慮出演新劇《未婚男女的效率戀愛》，該劇改編自人氣網路漫畫，預計今（2025）年上半年開拍，而男主角則有望由靠著《魷魚遊戲》、《淚之女王》、《黑暗榮耀》連三部熱作爆紅的朴成焄擔任，消息一出立刻引發討論。

▲朴成焄有望以浪漫喜劇回歸。（圖／翻攝自朴成焄Instagram）

根據韓媒報導，朴成焄也收到了《未婚男女的效率戀愛》出演提案。此前，他在2024年底於《魷魚遊戲2》中飾演跨性別者，有著亮眼表現，有別於以往的反派形象，怎料卻因為不慎於Instagram上傳了AV版《魷魚遊戲》海報，而引起爭議，雖然事後道歉並解釋是看到以後認為有問題，想轉傳給公司處理時誤發，仍為此付出代價，退出原定與潤娥合作的新劇《暴君的廚師》。

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▲韓志旼也收到了提案。（圖／翻攝韓志旼Instagram）

此次韓志旼和朴成焄有望合作《未婚男女的效率戀愛》，兩人同屬同一經紀公司BH娛樂，且演技皆受到肯定，觀眾相當好奇他們會在浪漫情節中碰撞出什麼樣的火花。另一方面，朴成焄能否彌補《暴君的廚師》的遺憾，以全新的浪漫喜劇作品成功回歸，成為外界關注的焦點。

報導曝光後，經紀公司回應表示「據了解，劇方有優先考慮的演員，目前我們也還在等待回應。」