《風之谷》第四週特典「有味道」！全台首創香氛海報　輕輕摩擦聞到花香

▲娜烏西卡擷取腐海內的植物孢子，栽培於家中。（甲上娛樂提供）



圖文／鏡週刊

日本動畫大師宮﨑駿的經典作品《風之谷》自上映以來，票房表現驚人，至今已在全台創下近3500萬元的票房佳績。繼首週推出的「限量版王蟲圖鑑」海報引發熱潮，讓「王蟲海報熱銷一空」、「全台畫框缺貨」等現象級事件接連上演後，片商正式公布第4週（3／28至4／3）的特典驚喜「祕密花園香氛版」海報，這是全台首創的香氛電影特典海報。只需輕輕摩擦海報上的神秘白色植物圖案，即可釋放出療癒的花草香氣，每次摩擦後，植物圖案便會散發出淡雅的花香，這種「摩擦生香」的效果可持續多年，彷彿宮﨑駿的經典作品一樣，帶給人永恆的魅力。

《風之谷》的電影特典海報每週都精益求精，首週由金獎設計師方序中和知名插畫家董十行聯手打造的「限量版王蟲圖鑑」台灣限定海報，因其獨特的設計和精緻質感，吸引了大量影迷收藏並裱框。第二、三週推出的「手繪經典版」及「Animage典藏封面-娜烏西卡版」海報也深受吉卜力迷的喜愛。而現在，第四週的「祕密花園香氛版」海報更是進化升級，加入了「4D沉浸感」元素，搭配特殊紙質和印刷技術，選取了粉絲最愛的電影經典場景，呈現女主角娜烏西卡在腐海中採集植物孢子並栽培於家中的祕密花園畫面。海報中，白色植物圖案散布其中，觀眾可親自體驗「摩擦生香」的驚喜。

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▲宮﨑駿的經典作品《風之谷》第四週特典祭出「祕密花園香氛版」海報，是全台首創第一張結合香氛的電影特典海報。（甲上娛樂提供）

凡於《風之谷》上映第4週（3／28至4／3）購票的觀眾，憑票可於3月28日（五）起至原購票影城兌換限量的「祕密花園香氛版」A3海報，每位觀眾最多可領取4張，數量有限，送完為止。

▲宮﨑駿的經典作品《風之谷》上映以來票房表現驚人，已在全台創下近3500萬元的票房佳績。（甲上娛樂提供）

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