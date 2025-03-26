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小薰、鄭人碩「只差結婚證書蓋章」！交往5年…3棟房輪流住全被拍

結婚前奏1／鄭人碩、小薰只差證書蓋章！　打拚滿荷包買房3棟房產輪流住

▲鄭人碩參加慶功宴，情緒顯得很嗨。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

鄭人碩、小薰交往5年，先前多次傳出分手，時報周刊CTWANT就直擊兩人其實給予彼此極大自由，已經是處於老夫老妻模式，生活上各有各的空間卻又緊密相繫，就連房產也是選擇在臨近地區置產，但各自有窩，鶯歌、林口兩處加起來就有3棟房，距離近約會方便，但同時也有個人空間。即便是小薰生日，也沒見她跟鄭人碩黏在一起放閃，可說是相當成熟的大人戀愛方式。

2月26日晚間鄭人碩參加新戲的殺青宴，他與工作人員及貼身女助理數度進出酒店抽菸聊天，直到晚間10點多才和女助理一起搭乘多元計程車離去。車子開進新北市林口社區，只見他與女助理兩人走進社區，直到次日凌晨2點多未見離開。

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結婚前奏1／鄭人碩、小薰只差證書蓋章！　打拚滿荷包買房3棟房產輪流住

▲女助理全程陪在鄭人碩身邊，看來跟每個人也都十分熟稔。（圖／本刊攝影組）

結婚前奏1／鄭人碩、小薰只差證書蓋章！　打拚滿荷包買房3棟房產輪流住

▲鄭人碩與女助理返回林口住處。（圖／本刊攝影組）

27日則是小薰生日，只見當日壽星小薰一早就忙進忙出，先是從鄭人碩的林口社區停車場開車出來，一路直奔鶯歌區某棟嶄新的住宅社區。而該社區就位於去年6月，小薰開車送鄭人碩及唐振剛等人回去的社區斜對角，兩社區相隔一條馬路，從鄭人碩的社群網路發現，他有不少照片是在附近拍攝。推測兩人應該是各自在鶯歌置產，距離僅僅相隔一條大馬路，串門子或是要互相照顧都十分方便。

結婚前奏1／鄭人碩、小薰只差證書蓋章！　打拚滿荷包買房3棟房產輪流住

▲小薰生日當天，從鄭人碩林口住處停車場開車離開。（圖／本刊攝影組）

結婚前奏1／鄭人碩、小薰只差證書蓋章！　打拚滿荷包買房3棟房產輪流住

▲小薰駕車到鶯歌的社區，距離鄭人碩之前返回的鶯歌社區僅相隔一條大馬路。（圖／本刊攝影組）

過沒多久，小薰走進社區大門後沒多久便立刻驅車離開，開上高速公路返回林口。在林口長庚醫院旁接了一名女子後，開車返回林口的住宅。雖說是壽星，但過得極為忙碌，不少時間都在開車中度過。

結婚前奏1／鄭人碩、小薰只差證書蓋章！　打拚滿荷包買房3棟房產輪流住

▲小薰在鶯歌住宅沒停留多久，就又開車接友人一起再回到林口住處。（圖／本刊攝影組）

鄭人碩、小薰交往這五年關係奇妙，多次傳出分手情變，但也多次有消息指兩人早已完婚，最後都是小薰跳出來澄清兩人關係一直未變，強調男友不愛儀式感，情人節、生日都不會一起過，但鄭人碩會天天做家事，看來待在家就是兩人的甜蜜約會。

結婚前奏1／鄭人碩、小薰只差證書蓋章！　打拚滿荷包買房3棟房產輪流住

▲去年6月小薰開車送鄭人碩及唐振剛等人回去她鶯歌社區的斜對角房子。（圖／本刊攝影組）

如今直擊兩人不僅鶯歌區疑似有兩處新家，林口區也有一處，加起來一共有3間房產，小薰生日當天也在兩個社區之間東奔西跑，看來小倆口這幾年各自打拼，確實進帳不少，就只差一張結婚證書繫住彼此。

對此小薰經紀人表示：「關於投資和感情的傳聞，抱歉藝人的私人生活不便多做回應。小薰目前都專注在怎麼做好專業的演員這件事上，還是希望大家能多多關注小薰的作品。」鄭人碩方面，至截稿前未獲回應。

鄭人碩經紀人則表示，「人碩哥近期工作行程依舊，住宿安排都是為了配合工作需求。關於其他私人問題，抱歉我們不便多做回應。他目前專注於演藝事業，希望大家能多多支持他的作品。」

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