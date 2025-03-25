ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

BL劇吻戲CP身高差出意外！　錄影到一半…潘若迪模仿席琳狄翁亂入

記者黃庠棻／台北報導

民視娛樂節目《娛樂超skr》向來以無厘頭、爆笑風格深受觀眾喜愛，日前節目專訪BL劇《一拍即合》的兩位男主角劉丞和游書庭，不僅讓粉絲一飽眼福，更在節目中展現了超乎想像的綜藝感！節目一開始，主持人小鹿及阿甘便直搗核心，詢問兩人對彼此的第一印象。

▲BL劇《一拍即合》劉丞、游書庭登上節目《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

▲BL劇《一拍即合》劉丞、游書庭登上節目《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

劉丞大方表示游書庭「很可愛」；游書庭則害羞回應劉丞「很帥」，現場瞬間充滿粉紅泡泡。為了滿足觀眾的好奇心，游書庭更在節目中大方展現苦練已久的腹肌，引發現場尖叫連連。除了分享對彼此的印象，兩人也暢談了拍攝《一拍即合》的趣事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲BL劇《一拍即合》劉丞、游書庭登上節目《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

▲BL劇《一拍即合》劉丞、游書庭登上節目《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

其中，一場接吻戲因為兩人的身高差，游書庭必須踩在箱子上才能順利拍攝，而劉丞更爆料，拍攝過程中他不小心咬到了游書庭的嘴唇，讓現場工作人員笑到噴淚。為了考驗兩人的默契，節目還特別設計了「默契大考驗」遊戲。沒想到，兩人竟在遊戲中展現了令人啼笑皆非的默契，各種出乎意料的答案，讓現場笑聲不斷。

▲BL劇《一拍即合》劉丞、游書庭登上節目《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

▲BL劇《一拍即合》劉丞、游書庭登上節目《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

而節目最大亮點，莫過於潘若迪的亂入。他以招牌的誇張肢體語言，模仿席琳狄翁的口吻，深情介紹《一拍即合》的劇情，讓劉丞和游書庭笑到無法自拔。兩人在《一拍即合》中展現的真摯感情和絕佳默契，讓該劇成為近期最受矚目的BL劇。而他們在《娛樂超skr》中的表現，更讓觀眾們看到了他們私下可愛又逗趣的一面。

▲BL劇《一拍即合》劉丞、游書庭登上節目《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

▲BL劇《一拍即合》劉丞、游書庭登上節目《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

▲BL劇《一拍即合》劉丞、游書庭登上節目《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

騎士遭大貨車撞亡！司機驚喊：沒看到人 #北投 #承德路

推薦閱讀

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

前男友：金賽綸死不是因為金秀賢！　親曝「金家冷血舉動」

前男友：金賽綸死不是因為金秀賢！　親曝「金家冷血舉動」

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！　立案名單曝光衝上熱搜

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！　立案名單曝光衝上熱搜

大小S《娛百》Keyboard老師驟逝！　合作8年「昔被小S模仿爆紅」

大小S《娛百》Keyboard老師驟逝！　合作8年「昔被小S模仿爆紅」

曾國城遭品牌開第一槍切割！　巨幅廣告被催下架：已著手進行更換

曾國城遭品牌開第一槍切割！　巨幅廣告被催下架：已著手進行更換

人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

金在中驚喜宣布「當阿公了」！　喜自稱：偶像界第一位

金在中驚喜宣布「當阿公了」！　喜自稱：偶像界第一位

《娛百》Keyboard老師驟逝！小S失去8年工作戰友　哀痛發聲了

《娛百》Keyboard老師驟逝！小S失去8年工作戰友　哀痛發聲了

薔薔交錯男友染重大性病毒 禁慾1年才找回健康

薔薔交錯男友染重大性病毒 禁慾1年才找回健康

快訊／《甄嬛傳》陶昕然結束10年婚姻！　「我很遺憾」

快訊／《甄嬛傳》陶昕然結束10年婚姻！　「我很遺憾」

小優認大嘴巴「收百則私訊狂罵」　神隱1個月首露面哭了

小優認大嘴巴「收百則私訊狂罵」　神隱1個月首露面哭了

施顏宗「涉假球案」遭逐出籃壇！改行當店員拚工作…老婆患難見真情

施顏宗「涉假球案」遭逐出籃壇！改行當店員拚工作…老婆患難見真情

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

前男友：金賽綸死不是因為金秀賢！　親曝「金家冷血舉動」

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！　立案名單曝光衝上熱搜

大小S《娛百》Keyboard老師驟逝！　合作8年「昔被小S模仿爆紅」

曾國城遭品牌開第一槍切割！　巨幅廣告被催下架：已著手進行更換

人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

金在中驚喜宣布「當阿公了」！　喜自稱：偶像界第一位

《娛百》Keyboard老師驟逝！小S失去8年工作戰友　哀痛發聲了

薔薔交錯男友染重大性病毒 禁慾1年才找回健康

快訊／《甄嬛傳》陶昕然結束10年婚姻！　「我很遺憾」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

娛樂超skr, 一拍即合, 劉丞, 游書庭, 潘若迪

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／金秀賢不來了　小7公告：可全額退款+持原票券免費入場
  2. 陳冠希現身台北喊話「不要偷拍我」　粉絲求合照：10個有9個我都願意
  3. 快訊／活動倒數5天…金秀賢確定不來台灣了！　取消演出開放全額退款
  4. 毛孩罹癌「睡一半突衝陽台」獨自待著…　原因讓米可白超心疼
  5. 詹懷雲穿「我愛老婆情侶裝」羞笑：滿可愛的！　詹子萱收直男禮物尬謝
  6. BL劇吻戲CP身高差出意外！　錄影到一半…潘若迪模仿席琳狄翁亂入
  7. 批金秀賢好醜！「台灣隨便8+9都帥過他」李怡貞不怕挨轟繼續罵
  8. Popu Lady寶兒轉戰啦啦隊「新造型曝光」！　剪短髮染金美翻
  9. 楊紫最新「古裝探案愛情劇」要來了！　搭擋《玫瑰的故事》男神
  10. 政治犯醫生陷白色恐怖被捕！夏騰宏連演2部「年度台劇」心態曝光

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366