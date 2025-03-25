BL劇吻戲CP身高差出意外！　錄影到一半…潘若迪模仿席琳狄翁亂入

記者黃庠棻／台北報導

民視娛樂節目《娛樂超skr》向來以無厘頭、爆笑風格深受觀眾喜愛，日前節目專訪BL劇《一拍即合》的兩位男主角劉丞和游書庭，不僅讓粉絲一飽眼福，更在節目中展現了超乎想像的綜藝感！節目一開始，主持人小鹿及阿甘便直搗核心，詢問兩人對彼此的第一印象。

▲BL劇《一拍即合》劉丞、游書庭登上節目《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

劉丞大方表示游書庭「很可愛」；游書庭則害羞回應劉丞「很帥」，現場瞬間充滿粉紅泡泡。為了滿足觀眾的好奇心，游書庭更在節目中大方展現苦練已久的腹肌，引發現場尖叫連連。除了分享對彼此的印象，兩人也暢談了拍攝《一拍即合》的趣事。

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▲BL劇《一拍即合》劉丞、游書庭登上節目《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

其中，一場接吻戲因為兩人的身高差，游書庭必須踩在箱子上才能順利拍攝，而劉丞更爆料，拍攝過程中他不小心咬到了游書庭的嘴唇，讓現場工作人員笑到噴淚。為了考驗兩人的默契，節目還特別設計了「默契大考驗」遊戲。沒想到，兩人竟在遊戲中展現了令人啼笑皆非的默契，各種出乎意料的答案，讓現場笑聲不斷。

▲BL劇《一拍即合》劉丞、游書庭登上節目《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

而節目最大亮點，莫過於潘若迪的亂入。他以招牌的誇張肢體語言，模仿席琳狄翁的口吻，深情介紹《一拍即合》的劇情，讓劉丞和游書庭笑到無法自拔。兩人在《一拍即合》中展現的真摯感情和絕佳默契，讓該劇成為近期最受矚目的BL劇。而他們在《娛樂超skr》中的表現，更讓觀眾們看到了他們私下可愛又逗趣的一面。

▲BL劇《一拍即合》劉丞、游書庭登上節目《娛樂超skr》。（圖／民視提供）