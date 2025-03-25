小優又遭控「爆料帶風向」惡行！　宋羽葤逼當面對質：妳真的太惡劣

記者田暐瑋／綜合報導

女星小優（游振宜）在2月中被爆出大嘴巴惹禍，24日首度透過社群發文，點名女星宋羽葤道歉。但宋羽葤仍舊不滿，認為小優並未正面承認錯誤，「妳真的承認有『真實的惡行』了嗎？妳真的知道妳錯在哪裡了嗎？！」要求小優坦承自己造謠。

▲宋羽葤再批小優。（圖／翻攝自宋羽葤臉書）



宋羽葤25日於社交媒體上發文，針對小優的造謠行為公開表達不滿，指出小優過去1年多以來，散佈不實言論，像是她的車輛、節目等等都被造謠，個人聲譽造成嚴重影響，這些謠言不僅讓媒體對她貼上負面標籤，還導致她遭受社會輿論的誤解與攻擊，甚至影響到工作機會，出現「雪崩式驟減」的情況。

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面對這場風波，宋羽葤透露過去1個月內多次試圖與對方溝通，希望能以和平方式解決問題，甚至提出公開對話的建議。然而，對方的回應始終避重就輕，僅以迂迴文字表達道歉，卻未承認任何具體錯誤，讓她感到失望，並認為自己作為受害者的基本訴求未被重視，進一步指出對方在媒體上以「閨蜜出賣」等標籤帶風向，試圖模糊焦點，甚至將自己塑造成受害者，這種行為對她而言是「二次傷害」。

▲宋羽葤再批小優。（圖／翻攝自宋羽葤臉書）



宋羽葤強調，自己只希望事件真相能夠大白，並呼籲小優能與她及另一位受害者玥熹當面對質，「妳這樣做真的是太惡劣了，因為今天我手上如果沒有電話錄音，沒有證據，我就又被妳誣陷了一次，小優，妳說對不起，但妳真的承認有『真實的惡行』了嗎？妳真的知道妳錯在哪裡了嗎？！小優，請說出：妳聽誰說送車的？或是承認，妳，造謠。」