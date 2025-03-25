ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小優又遭控「爆料帶風向」惡行！　宋羽葤逼當面對質：妳真的太惡劣

記者田暐瑋／綜合報導

女星小優（游振宜）在2月中被爆出大嘴巴惹禍，24日首度透過社群發文，點名女星宋羽葤道歉。但宋羽葤仍舊不滿，認為小優並未正面承認錯誤，「妳真的承認有『真實的惡行』了嗎？妳真的知道妳錯在哪裡了嗎？！」要求小優坦承自己造謠。

▲宋羽葤再批小優。（圖／翻攝自宋羽葤臉書）

▲宋羽葤再批小優。（圖／翻攝自宋羽葤臉書）

宋羽葤25日於社交媒體上發文，針對小優的造謠行為公開表達不滿，指出小優過去1年多以來，散佈不實言論，像是她的車輛、節目等等都被造謠，個人聲譽造成嚴重影響，這些謠言不僅讓媒體對她貼上負面標籤，還導致她遭受社會輿論的誤解與攻擊，甚至影響到工作機會，出現「雪崩式驟減」的情況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對這場風波，宋羽葤透露過去1個月內多次試圖與對方溝通，希望能以和平方式解決問題，甚至提出公開對話的建議。然而，對方的回應始終避重就輕，僅以迂迴文字表達道歉，卻未承認任何具體錯誤，讓她感到失望，並認為自己作為受害者的基本訴求未被重視，進一步指出對方在媒體上以「閨蜜出賣」等標籤帶風向，試圖模糊焦點，甚至將自己塑造成受害者，這種行為對她而言是「二次傷害」。

▲宋羽葤再批小優。（圖／翻攝自宋羽葤臉書）

▲宋羽葤再批小優。（圖／翻攝自宋羽葤臉書）

宋羽葤強調，自己只希望事件真相能夠大白，並呼籲小優能與她及另一位受害者玥熹當面對質，「妳這樣做真的是太惡劣了，因為今天我手上如果沒有電話錄音，沒有證據，我就又被妳誣陷了一次，小優，妳說對不起，但妳真的承認有『真實的惡行』了嗎？妳真的知道妳錯在哪裡了嗎？！小優，請說出：妳聽誰說送車的？或是承認，妳，造謠。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

想臨停警用車格遭拒　議員賴清美喊冤 #彰化 #王功派出所

推薦閱讀

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

前男友：金賽綸死不是因為金秀賢！　親曝「金家冷血舉動」

前男友：金賽綸死不是因為金秀賢！　親曝「金家冷血舉動」

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！　立案名單曝光衝上熱搜

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！　立案名單曝光衝上熱搜

大小S《娛百》Keyboard老師驟逝！　合作8年「昔被小S模仿爆紅」

大小S《娛百》Keyboard老師驟逝！　合作8年「昔被小S模仿爆紅」

人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

曾國城遭品牌開第一槍切割！　巨幅廣告被催下架：已著手進行更換

曾國城遭品牌開第一槍切割！　巨幅廣告被催下架：已著手進行更換

金在中驚喜宣布「當阿公了」！　喜自稱：偶像界第一位

金在中驚喜宣布「當阿公了」！　喜自稱：偶像界第一位

小優認大嘴巴「收百則私訊狂罵」　神隱1個月首露面哭了

小優認大嘴巴「收百則私訊狂罵」　神隱1個月首露面哭了

吳謹言坐月子照流出！被問「何時回歸？」老闆于正大方給答案了

吳謹言坐月子照流出！被問「何時回歸？」老闆于正大方給答案了

張頌文丟粉絲信惹眾怒！劇組人員「還原現場」心疼：他私下人很好

張頌文丟粉絲信惹眾怒！劇組人員「還原現場」心疼：他私下人很好

施顏宗「涉假球案」遭逐出籃壇！改行當店員拚工作…老婆患難見真情

施顏宗「涉假球案」遭逐出籃壇！改行當店員拚工作…老婆患難見真情

玥熹現身開戰小優！　控她不回訊息卻公開道歉：作秀嗎？

玥熹現身開戰小優！　控她不回訊息卻公開道歉：作秀嗎？

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

前男友：金賽綸死不是因為金秀賢！　親曝「金家冷血舉動」

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！　立案名單曝光衝上熱搜

大小S《娛百》Keyboard老師驟逝！　合作8年「昔被小S模仿爆紅」

人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

曾國城遭品牌開第一槍切割！　巨幅廣告被催下架：已著手進行更換

金在中驚喜宣布「當阿公了」！　喜自稱：偶像界第一位

小優認大嘴巴「收百則私訊狂罵」　神隱1個月首露面哭了

吳謹言坐月子照流出！被問「何時回歸？」老闆于正大方給答案了

張頌文丟粉絲信惹眾怒！劇組人員「還原現場」心疼：他私下人很好

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

小優, 玥熹, 宋羽葤

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 泰版《鬼家人》確定5月上映！　《冥婚鬧泰大》林柏宏合體Billkin：不敢相信
  2. Apink 2團員「0偽裝現身通化夜市」！ 　無預警來台合體她
  3. 「脫胸罩揉奶」性騷消失3年！香川照之主演新劇正式復出：很感謝
  4. S媽親回應賈永婕關心！　堅強面對「我一定要挺過去，50天了」
  5. 小優又遭控「爆料帶風向」惡行！　宋羽葤逼當面對質：妳真的太惡劣
  6. 大小S《娛百》Keyboard老師驟逝！　合作8年「昔被小S模仿爆紅」
  7. 陳文茜抗癌迎67歲！　慶生前收到「血液報告壞消息」…聽完吃泡芙
  8. 抽KKBOX 風雲榜門票！ETtoday粉絲窩應援最想看到的表演者、最愛年度原聲帶
  9. 前男友：金賽綸死不是因為金秀賢！　親曝「金家冷血舉動」
  10. 曾國城遭品牌開第一槍切割！　巨幅廣告被催下架：已著手進行更換

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366