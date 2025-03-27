小孟老師／3月27日星座運勢　獅子多交朋友「收入會UP UP」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：任務順利完成
感情：善待彼此雙方
財運：挖掘不同收益
幸運色：金黃色
貴人：水瓶
小人：雙魚
工作：職等考試合格
感情：互相尊重尊嚴
財運：賺錢輕鬆搞定
幸運色：天空藍
貴人：處女
小人：牡羊
工作：公關魅力強盛
感情：掌握相處節奏
財運：創意資金增加
幸運色：原木色
貴人：雙子
小人：魔羯
【土象星座】
工作：學習不斷進取
感情：分享喜怒哀樂
財運：專業技能回饋
幸運色：抹茶色
貴人：天蠍
小人：水瓶
工作：適合工作談判
感情：勇於表達情感
財運：財務細水長流
幸運色：寶藍色
貴人：雙魚
小人：獅子
工作：工作帶來自信
感情：謙虛和善待人
財運：靈活掌握賺錢
幸運色：亮橘色
貴人：巨蟹
小人：金牛
【水象星座】
工作：創造自我價值
感情：相互信任依賴
財運：小賺多筆生意
幸運色：靛紫色
貴人：天秤
小人：天蠍
工作：熱愛理想工作
感情：充滿愛與關懷
財運：做好任務賺錢
幸運色：莓紅色
貴人：牡羊
小人：處女
工作：獲得優異成績
感情：聆聽並且理解
財運：投資資產增值
幸運色：番茄色
貴人：射手
小人：天秤
【火象星座】
工作：長輩熱心指導
感情：彼此包容理解
財運：精打細算理財
幸運色：淺棕色
貴人：金牛
小人：雙子
工作：業務競爭成功
感情：保持開放溝通
財運：社交提高收入
幸運色：冷紫色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
工作：做好眼前工作
感情：互相支持鼓勵
財運：聰明財務規劃
幸運色：藏青色
貴人：獅子
小人：射手
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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