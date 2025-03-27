ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／3月27日星座運勢　獅子多交朋友「收入會UP UP」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：任務順利完成

[廣告]請繼續往下閱讀...

感情：善待彼此雙方

財運：挖掘不同收益

幸運色：金黃色

貴人：水瓶

小人：雙魚

雙子座

工作：職等考試合格

感情：互相尊重尊嚴

財運：賺錢輕鬆搞定

幸運色：天空藍

貴人：處女

小人：牡羊

天秤座

工作：公關魅力強盛

感情：掌握相處節奏

財運：創意資金增加

幸運色：原木色

貴人：雙子

小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：學習不斷進取

感情：分享喜怒哀樂

財運：專業技能回饋

幸運色：抹茶色

貴人：天蠍

小人：水瓶

金牛座

工作：適合工作談判

感情：勇於表達情感

財運：財務細水長流

幸運色：寶藍色

貴人：雙魚

小人：獅子

處女座

工作：工作帶來自信

感情：謙虛和善待人

財運：靈活掌握賺錢

幸運色：亮橘色

貴人：巨蟹

小人：金牛

【水象星座】

巨蟹座

工作：創造自我價值

感情：相互信任依賴

財運：小賺多筆生意

幸運色：靛紫色

貴人：天秤

小人：天蠍

天蠍座

工作：熱愛理想工作

感情：充滿愛與關懷

財運：做好任務賺錢

幸運色：莓紅色

貴人：牡羊

小人：處女

雙魚座

工作：獲得優異成績

感情：聆聽並且理解

財運：投資資產增值

幸運色：番茄色

貴人：射手

小人：天秤

【火象星座】

牡羊座

工作：長輩熱心指導

感情：彼此包容理解

財運：精打細算理財

幸運色：淺棕色

貴人：金牛

小人：雙子

獅子座

工作：業務競爭成功

感情：保持開放溝通

財運：社交提高收入

幸運色：冷紫色

貴人：魔羯

小人：巨蟹

射手座

工作：做好眼前工作

感情：互相支持鼓勵

財運：聰明財務規劃

幸運色：藏青色

貴人：獅子

小人：射手

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

推薦閱讀

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！　達人讚：比例絕佳

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！　達人讚：比例絕佳

曾國城發聲爆自己真病了　沒挺黃子佼希望外界還他清白

曾國城發聲爆自己真病了　沒挺黃子佼希望外界還他清白

金秀賢2個小三爆是「知名女星」！　《橫豎》與李鎮浩當街起衝突

金秀賢2個小三爆是「知名女星」！　《橫豎》與李鎮浩當街起衝突

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！　僅交往1年：公開承認已是極限

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！　僅交往1年：公開承認已是極限

啦啦隊女神雪寶胸部超豐滿　遇恐怖粉絲連夜搬家

啦啦隊女神雪寶胸部超豐滿　遇恐怖粉絲連夜搬家

日本最美賽車皇后是她！　挺F級兇器還不夠「罕見露出最美部位」

日本最美賽車皇后是她！　挺F級兇器還不夠「罕見露出最美部位」

摯友爆「金秀賢養小三、小四」金賽綸全忍了！心疼指控：被玩弄6年

摯友爆「金秀賢養小三、小四」金賽綸全忍了！心疼指控：被玩弄6年

H級AV女優宣告引退！「人氣狂掉救不回」心死：不會再回這一行

H級AV女優宣告引退！「人氣狂掉救不回」心死：不會再回這一行

YUMA離婚後首發片！　開新頻道「掰了66萬訂閱」移居地曝光

YUMA離婚後首發片！　開新頻道「掰了66萬訂閱」移居地曝光

活動前5天…金秀賢放鳥台灣 　「超大咖天團」確定當救火隊上場

活動前5天…金秀賢放鳥台灣 　「超大咖天團」確定當救火隊上場

金賽綸老公再發聲！證實「妻子有過6年舊情」　憂鬱症發作自殘嚇壞他

金賽綸老公再發聲！證實「妻子有過6年舊情」　憂鬱症發作自殘嚇壞他

《綜藝大熱門》找涉性騷吉伊卡哇收藏家挨轟　吳宗憲回應

《綜藝大熱門》找涉性騷吉伊卡哇收藏家挨轟　吳宗憲回應

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！　達人讚：比例絕佳

曾國城發聲爆自己真病了　沒挺黃子佼希望外界還他清白

金秀賢2個小三爆是「知名女星」！　《橫豎》與李鎮浩當街起衝突

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！　僅交往1年：公開承認已是極限

啦啦隊女神雪寶胸部超豐滿　遇恐怖粉絲連夜搬家

日本最美賽車皇后是她！　挺F級兇器還不夠「罕見露出最美部位」

摯友爆「金秀賢養小三、小四」金賽綸全忍了！心疼指控：被玩弄6年

H級AV女優宣告引退！「人氣狂掉救不回」心死：不會再回這一行

YUMA離婚後首發片！　開新頻道「掰了66萬訂閱」移居地曝光

活動前5天…金秀賢放鳥台灣 　「超大咖天團」確定當救火隊上場

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Andy 10年血汗錢追得回來嗎？　周品均分析家寧媽還有3手段
  2. 《綜藝大熱門》找涉性騷吉伊卡哇收藏家挨轟　吳宗憲回應
  3. 流行歌曲話當年／盧國沾與《每當變幻時》
  4. 兩性作家揪「家暴最恐怖1舉動」　見趙駿亞毆打吳婉君：只分0次和N次
  5. 朴成焄有望甩AV《魷魚》事件回歸！新作合作女神韓志旼　公司發聲
  6. 不止廣末涼子要去大港開唱　「兒童界大咖女神」也來了！
  7. 啦啦隊女神雪寶胸部超豐滿　遇恐怖粉絲連夜搬家
  8. 啦啦隊正妹「公開高中零修圖嫩照」　洩1身分粉絲嗨喊：好有才！
  9. 阿緯集團年收破10億　還被老婆嫌棄「只知道小孩名字」
  10. YUMA離婚後首發片！　開新頻道「掰了66萬訂閱」移居地曝光

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366