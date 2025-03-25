金在中驚喜宣布「當阿公了」！　喜自稱：偶像界第一位

記者張筱涵／綜合報導

韓星金在中驚喜宣布將「升格當爺爺」，他於24日透過Instagram限時動態開心分享姪子（女）家中即將迎來新生命的喜訊，還幽默自稱是「史上第一位偶像爺爺」。

▲金在中宣布當阿公了。（圖／翻攝自Instagram／jj_1986_jj）



金在中於24日透過Instagram限時動態上傳一張自己在後台的照片，上有文字寫道：「姪子的家庭迎來了新生命。」並補充說：「再過10個月我就要當爺爺了，偶像界第一位爺爺！」不過消息傳到論壇後，網友們笑說神話成員李玟雨之前已經當爺爺了，所以金在中不是第一位，也有人表示「原來是姪子（女）的孩子啊，偶像界何時會出一個真正的爺爺呢？」

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金在中過去曾透露自己是被收養的孩子，3歲時進入養家庭，直到長大出道後才知道真相。他曾在KBS 2TV節目《新品上市 便利餐廳》中感性表示：「對我來說，現在比過去更重要，當下才是最珍貴的。」他家中有8位姊姊，共有13名姪子姪女，他笑說「是把他們一個個背著長大的」，對家人的愛溢於言表。

目前金在中除持續展開演藝活動，也積極拓展事業版圖，2023年創立個人公司「iNKODE娛樂」，並親自擔任最高戰略責任者（CSO），展現多元身分魅力。

▲金在中現在不只是歌手，也跨足戲劇圈，近期更開設公司推出新女團。（圖／翻攝自Instagram／jj_1986_jj）