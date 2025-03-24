玥熹心寒「小優道歉文輕描淡寫」　嘆：被妳傷害的我算什麼？

記者王靖淳／綜合報導

女星小優（游振宜）在2月中被爆出大嘴巴惹禍，因亂傳綜藝天王胡瓜和女星宋羽葤的關係而被老闆吳宗憲解約，今（24）日透過社群發文，並點名宋羽葤道歉了。為此，女星玥熹（舊名夏乙薇）稍早也在IG限動PO出黑底白字圖文，隔空回應小優的道歉貼文。

▲小優（圖左）、玥熹撕破臉。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258、irisxbloomy）

玥熹提到，她在生日前夕看到小優的道歉文後，感到相當心寒，「明天是我的生日，我最近心情一切都非常的好，謝謝小優小姐，在我生日前一天，送我這麼特別的生日禮物。」她指出，小優的道歉文只提到宋羽葤，對她卻是輕描淡寫地帶過，讓她覺得自己像個傻瓜，「想請問，被妳深深傷害的我，又算什麼呢？看完只覺得更加讓人心寒，覺得自己真的是個傻瓜，竟然還對妳有一絲的期待。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲玥熹發文喊話小優。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258）

事實上，小優日前曾在社群PO出限動哭訴自己遭到別人出賣，甚至影射出賣她的對象是女星玥熹（原名夏乙薇）。為此，藝人吳宗憲曾公開力挺玥熹，並表示：「小優不是第一次了，女藝人被她講得一塌糊塗，玥熹被講到恐慌症，她變結巴。」玥熹事後也發文感謝：「我可不能這樣白白被潑髒水！」

【玥熹IG限動全文】

明天是我的生日，我最近心情一切都非常的好，謝謝小優小姐，在我生日前一天，送我這麼特別的生日禮物。妳沉寂一個月後發出的文章中，卻只有提到「羽葤」的名字，剩下的卻輕描淡寫的越「因這件事受到影響的人致上最深的歉意」帶過。想請問，被妳深深傷害的我，又算什麼呢？看完只覺得更加讓人心寒，覺得自己真的是個傻瓜，竟然還對妳有一絲的期待。衷心感謝，經歷這些，我哭著對妳說著再見。