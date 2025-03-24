ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

玥熹心寒「小優道歉文輕描淡寫」　嘆：被妳傷害的我算什麼？

記者王靖淳／綜合報導

女星小優（游振宜）在2月中被爆出大嘴巴惹禍，因亂傳綜藝天王胡瓜和女星宋羽葤的關係而被老闆吳宗憲解約，今（24）日透過社群發文，並點名宋羽葤道歉了。為此，女星玥熹（舊名夏乙薇）稍早也在IG限動PO出黑底白字圖文，隔空回應小優的道歉貼文。

▲▼小優（圖／翻攝自Instagram／cookie0258、irisxbloomy）

▲小優（圖左）、玥熹撕破臉。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258、irisxbloomy）

玥熹提到，她在生日前夕看到小優的道歉文後，感到相當心寒，「明天是我的生日，我最近心情一切都非常的好，謝謝小優小姐，在我生日前一天，送我這麼特別的生日禮物。」她指出，小優的道歉文只提到宋羽葤，對她卻是輕描淡寫地帶過，讓她覺得自己像個傻瓜，「想請問，被妳深深傷害的我，又算什麼呢？看完只覺得更加讓人心寒，覺得自己真的是個傻瓜，竟然還對妳有一絲的期待。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼小優（圖／翻攝自Instagram／cookie0258、irisxbloomy）

▲玥熹發文喊話小優。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258）

事實上，小優日前曾在社群PO出限動哭訴自己遭到別人出賣，甚至影射出賣她的對象是女星玥熹（原名夏乙薇）。為此，藝人吳宗憲曾公開力挺玥熹，並表示：「小優不是第一次了，女藝人被她講得一塌糊塗，玥熹被講到恐慌症，她變結巴。」玥熹事後也發文感謝：「我可不能這樣白白被潑髒水！」

【玥熹IG限動全文】

明天是我的生日，我最近心情一切都非常的好，謝謝小優小姐，在我生日前一天，送我這麼特別的生日禮物。妳沉寂一個月後發出的文章中，卻只有提到「羽葤」的名字，剩下的卻輕描淡寫的越「因這件事受到影響的人致上最深的歉意」帶過。想請問，被妳深深傷害的我，又算什麼呢？看完只覺得更加讓人心寒，覺得自己真的是個傻瓜，竟然還對妳有一絲的期待。衷心感謝，經歷這些，我哭著對妳說著再見。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

推薦閱讀

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球笑：不合理吧？

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球笑：不合理吧？

南珉貞突宣布：中斷韓國活動！「我要台灣的全部」粉絲：更支持妳了

南珉貞突宣布：中斷韓國活動！「我要台灣的全部」粉絲：更支持妳了

被爆遭曾國城強吻！陶晶瑩鬆口談「過程確實不太舒服」

被爆遭曾國城強吻！陶晶瑩鬆口談「過程確實不太舒服」

Jisoo停下來跟我合照耶！　周曉涵意外神同框女神…網驚：也太像

Jisoo停下來跟我合照耶！　周曉涵意外神同框女神…網驚：也太像

陸劇大咖男星「把粉絲信丟車窗外」！　直擊影片瘋傳網怒：人品差

陸劇大咖男星「把粉絲信丟車窗外」！　直擊影片瘋傳網怒：人品差

前妻大S猝逝！汪小菲5月北京婚禮如期舉行…照顧家人大陣仗抵香港

前妻大S猝逝！汪小菲5月北京婚禮如期舉行…照顧家人大陣仗抵香港

人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

薔薔爸媽相隔20年首重逢　「昔雙外遇生下她」尷尬互動全被拍

薔薔爸媽相隔20年首重逢　「昔雙外遇生下她」尷尬互動全被拍

曾國城「把陶晶瑩壓牆邊」：我親一下　藍心湄20年前爆料片被翻出

曾國城「把陶晶瑩壓牆邊」：我親一下　藍心湄20年前爆料片被翻出

快訊／金秀賢遭指「N號房」性犯罪　公司3項聲明痛罵《橫豎》：影片不存在

快訊／金秀賢遭指「N號房」性犯罪　公司3項聲明痛罵《橫豎》：影片不存在

唐綺陽運勢／水瓶感情「遇關鍵轉折」！金牛變難搞 射手主動才有機會

唐綺陽運勢／水瓶感情「遇關鍵轉折」！金牛變難搞 射手主動才有機會

Joeman 4億豪宅開箱片…挖出屋主驚人家世！建商爸花25年蓋鑽石塔

Joeman 4億豪宅開箱片…挖出屋主驚人家世！建商爸花25年蓋鑽石塔

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球笑：不合理吧？

南珉貞突宣布：中斷韓國活動！「我要台灣的全部」粉絲：更支持妳了

被爆遭曾國城強吻！陶晶瑩鬆口談「過程確實不太舒服」

Jisoo停下來跟我合照耶！　周曉涵意外神同框女神…網驚：也太像

陸劇大咖男星「把粉絲信丟車窗外」！　直擊影片瘋傳網怒：人品差

前妻大S猝逝！汪小菲5月北京婚禮如期舉行…照顧家人大陣仗抵香港

人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

薔薔爸媽相隔20年首重逢　「昔雙外遇生下她」尷尬互動全被拍

曾國城「把陶晶瑩壓牆邊」：我親一下　藍心湄20年前爆料片被翻出

快訊／金秀賢遭指「N號房」性犯罪　公司3項聲明痛罵《橫豎》：影片不存在

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

小優, 大學生了沒, 胡瓜, 宋羽葤, 玥熹

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 76歲「大鼻子情聖」涉性侵今出庭！稱病情惡化無法出席遭法院駁回
  2. 玥熹心寒「小優道歉文輕描淡寫」　嘆：被妳傷害的我算什麼？
  3. 小優認大嘴巴「收百則私訊狂罵」　神隱1個月首露面哭了
  4. 孫藝真緊靠《黑白大廚》安成宰「勾手燦笑」！　網笑：玄彬不要看
  5. 吳謹言坐月子照流出！被問「何時回歸？」老闆于正大方給答案了
  6. 胡宇威現身擺攤「上百便當」光速售光！　開賣5分鐘出狀況
  7. 不結婚了？《戀愛兄妹》允載允荷疑分手「YT片全消失」男方刪光IG文
  8. 小優捲大嘴巴風波道歉了！　神隱1個月認自責：未來我將更審慎
  9. 遭指害樂樂法利被拒入境　《百靈果》怒斥台派KOL：潑髒水搞內鬥賺流量
  10. 小炳體況亮燈「看了血液腫瘤科」　願一切沒事：為我禱告吧！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366