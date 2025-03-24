不結婚了？《戀愛兄妹》允載允荷疑分手「YT片全消失」男方刪光IG文

記者劉宛欣／綜合報導

韓綜《戀愛兄妹》「允允CP」李允荷（이윤하）、金允載（김윤재），在2024年8月宣布結婚，經常在社群放閃，還為此設YouTube頻道，紀錄備婚的全過程，讓許多節目死忠觀眾開心不已。怎料，近來兩人的頻道「윤윤튜브 YoonhaYunjae Tube」上的所有影片已經被刪除，疑似已經分手，目前，該頻道頁面顯示「頻道內沒有內容」。

▲李允荷和金允載因《戀愛兄妹》相戀。（圖／翻攝自Instagram／yiiyoonha）

有網友指出，目前李允荷、金允載的Instagram上也已經找不到兩人一起拍攝的照片，其中金允載更是已經刪除了所有Instagram貼文。兩人透過《戀愛兄妹》首次亮相，在節目成功配對，下節目後也大方認愛，並於2024年開設YouTube頻道，宣布計畫在2025年初結婚，兩人當時表示開設頻道是為了公開結婚準備過程。

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▲兩人的頻道刪除了所有影片。（圖／翻攝自YT）

此前就有過分手傳聞，李允荷對此曾公開表示：「有很多人很關心我們，我們也很重視這段關係，這是我們人生中最重要的決定，所以不打算匆忙準備。」否認了分手的說法。目前，李允荷的Instagram中的貼文，湧入大量關於分手的留言，而她至今未對此做出任何回應。