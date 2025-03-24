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鬼鬼生女產後全面復出！首度「帶娃」亮相　暖心曝：跟家人長很像

記者吳睿慈／台北報導

吳映潔（鬼鬼）產後全面復出，她23日出席「夢時代粉紅野餐日」，現身於統一時代百貨高雄店1樓戶外時代廣場，帶著在韓國買的「娃娃」亮相，曝光攜伴暖心原因，她表示：「因為跟我的家人長得很像！」

▲鬼鬼產女後全面復出。（圖／夢時代、獎金獵人提供）

▼▲鬼鬼產女後全面復出。（圖／夢時代、獎金獵人提供）

▲▼ 鬼鬼生女產後全面復出！首度「帶娃」亮相　暖心寓意曝光。（圖／夢時代、獎金獵人提供）

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「夢時代粉紅野餐日」繼15、16日在統一時代百貨高雄店1樓戶外時代廣場舉辦後，22、23日週末再度邀來13組藝人輪番上陣，再次為高雄展開美好的假日。吳映潔（鬼鬼）於23日穿著桃紅色洋裝現身，打扮俏皮又可愛，她更帶著和經紀人一起在韓國買的粉色哭娃，她坦言帶著的原因是，「跟我的家人長得很像」，當天與歌迷度過歡樂的下午時光，她同步在IG發出限時動態，曝光與歌迷開心合照的現場，氣氛歡愉。

▲▼ 鬼鬼生女產後全面復出！首度「帶娃」亮相　暖心寓意曝光。（圖／夢時代、獎金獵人提供）

▲鬼鬼當天帶著「娃娃」出席活動。（圖／夢時代、獎金獵人提供）

另一方面，團體FEniX於22日參與活動，他們同樣也各自掛著可愛的娃娃在身上，曹家齊選擇粉色應援版吉伊卡哇「烏薩奇」，像極了台下熱情應援的粉絲；夏浦洋則帶著經紀人特地從日本購入的粉色史迪奇，與活動主題相得益彰；MAX本人選擇了《海綿寶寶》中的反派角色皮老闆，他幽默地表示：「皮老闆雖然是最小的單細胞生物，卻有著最高的志氣，我很欣賞他的決心。」陳峻廷補充：「沒有反派，怎麼凸顯正派的價值呢？」

在活動上，FEniX號召粉絲：「把你們的娃娃舉起來！」呈現一片可愛的娃娃海，這時陳峻廷笑虧：「我們是說娃娃舉起來，不是把我的頭舉起來。」其他團員笑稱：「你就是粉絲的娃娃啊！」

▲▼ 鬼鬼生女產後全面復出！首度「帶娃」亮相　暖心寓意曝光。（圖／夢時代、獎金獵人提供）

▲FEniX也同樣帶著「娃娃」出席。（圖／夢時代、獎金獵人提供）

而被問及最想與誰一起野餐？MAX表示：「如果可以，我想帶著貓咪一起，不過因為我也蠻擔心貓咪因為好奇心、好動走失，但把這些撇除，會想跟牠們一起活動吃飯。」曹家齊感性地說：「我想和阿公一起，和他邊釣魚邊野餐，把小時候的約定完成。」陳峻廷給出最直接的答案：「我想跟我的偶像aespa Winter一起野餐！」李承隆應和說：「我想和LE SSERAFIM的隊長金采源一起。」同時直呼對方吃泡麵的影片很可愛。團員們開玩笑說：「語言不通怎麼辦？」陳峻廷笑道：「我話多，不怕她不講話，只怕她聽不懂。」

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