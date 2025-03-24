影迷塞爆三立BL劇見面會！活動中途「螢幕現驚喜」陳峻廷當場落淚

記者黃庠棻／台北報導

三立VBL劇《全面管控》由張哲偉、陳峻廷、洪言翔、羅章恩主演，自開播以來便掀起熱烈討論。昨（23）日於台北舉辦首場見面會，吸引大批劇迷熱情參與，現場氣氛熱烈。四位主演不但首次合唱主題曲〈世界盡頭〉，還號召粉絲集結祝賀影片，為陳峻廷即將迎來的27歲生日驚喜慶生。

▲《全面管控》洪言翔、羅章恩、張哲偉、陳峻廷舉辦見面會。（圖／三立提供）

《全面管控》於三月初舉辦最終回粉絲觀影活動時，當時現場便充滿哭聲，許多影迷對於劇集的完結感到不捨。為了讓這份情感延續，劇組特別策劃了這場見面會，不但設計豐富的互動環節，四位主演第一次公開獻唱主題曲〈世界盡頭〉，以及主CP（張哲偉、陳峻廷）、副CP（洪言翔、羅章恩），還特別各自準備兩首歌曲合唱，共5首歌為粉絲獻上誠意滿滿的演出。

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▲《全面管控》張哲偉、陳峻廷、洪言翔、羅章恩舉辦見面會。（圖／三立提供）

這場見面會不僅是主演們與粉絲的近距離交流，還特別安排了許多驚喜。例如在開票前，主演們特別向主辦方爭取額外福利「Video Call」，讓影迷有機會在日後與CP們線上一對一聊天。另外，在重現劇中經典橋段的活動環節，螢幕突然出現陳峻廷生日祝福影片，有人提到「你是我第一個追的星，我會永遠支持你！」，讓他現場感動到落下男兒淚。

▲見面會現場，主演與粉絲幫陳峻廷慶生。（圖／三立提供）

談及這次活動，劇中飾演人工智慧機器人「恆4」的張哲偉表示「第一次跟其他演員一起同台演出真的很感動，最重要的是現場還有這麼多的粉絲陪伴著我們完成，伴隨著這個戲劇的故事和夢想，有你們真好！」；飾演富家少爺「羅布仕」的陳峻廷坦言「這次以演員的身份辦見面會，真的蠻新奇的。尤其不是單是唱歌演出，還能夠好好的與粉絲們互動。今天玩得很開心！也希望可以去更多城市和大家見面。」

▲《全面管控》張哲偉、陳峻廷、羅章恩、洪言翔舉辦見面會。（圖／三立提供）

飾演羅布仕好友「周禎群」的洪言翔表示「其實真的很久沒有在舞台上唱歌了，但能這次能與大家一起，很興奮也很感動，這次能透過見面會與喜歡這部戲的大家交流，是一件很幸福的事，未來有機會，一定會再帶來更多作品。」

▲《全面管控》張哲偉、陳峻廷、羅章恩、洪言翔舉辦見面會。（圖／三立提供）

飾演背負債務打工人「林賈騫」的羅章恩則透露「這次見面會和哲偉、峻廷、言翔一起唱歌、互動，真的非常的開心，對於現場演唱經驗較少的我來說，有言翔在也讓我更有安全感了許多。今天的活動就像是跟大家一起，完整的走完全面管控這段旅程一樣，留下了很特別的回憶。期望未來有更多機會，可以帶來更好的表演給大家！」

▲《全面管控》張哲偉、陳峻廷、羅章恩、洪言翔舉辦見面會。（圖／三立提供）

見面會結束後，粉絲紛紛在社群媒體上分享心得，表示這場活動充滿感動與驚喜，未來是否還有更多驚喜規劃，令人期待。





▲《全面管控》張哲偉、陳峻廷、羅章恩、洪言翔舉辦見面會。（圖／三立提供）