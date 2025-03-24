張孝全復仇狠虐李杏「全程被吊掛」凌遲招數慘無人道　她拍完崩潰

記者黃庠棻／台北報導

犯罪動作電影《器子》4月11日即將全台上映，婁峻碩和李沐昨（23日）合體跑宣傳活動，一天連跑台北、高雄二場活動，吸引近800名粉絲參與映後及拍照活動，尖叫聲此起彼落，為電影熱烈造勢。

▲婁峻碩（左起）、李沐與導演簡學彬出席《器子》映後活動。（圖／華映娛樂提供）

婁峻碩和李沐三度合作，這次在《器子》中終於追到李沐成為CP，活動主持人問他們會不會覺得「情路」很累？婁峻碩笑說「這其實是最早拍的，所以我一開始就追到了。」拍攝時序算是他們的第二次合作。李沐向粉絲預告「這部片可以看到婁峻碩不同的面貌，電影有很多刺激場面，他也負責了一點。」

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▲婁峻碩（左起）、李沐與導演簡學彬出席《器子》映後活動。（圖／華映娛樂提供）



正式預告可以看見，張孝全的角色一心為妻女復仇，彷彿特務上身，刑求招數五花八門，尤其李杏和黃禮豐遭施虐過程，讓人看得毛骨悚然。李杏的雙手被張孝全綁住吊高，重複拿濕毛巾蓋在她臉上，再不斷灌水。張孝全坦言拍攝時是「真的淋，李杏真的有嗆到，但她很敬業，都說沒事，直接來，我看了覺得好慘！」

▲李杏在《器子》慘遭凌虐。（圖／華映娛樂提供）



雖然張孝全自己也有被揍到趴地，被壓進水缸吃水的戲，但他自覺比起李杏受的折磨「我的算是小兒科」。李杏繼《可不可以，你也剛好喜歡我》後再次合作導演簡學彬，沒想到此次竟遭慘無人道對待。她回想「沒有特別練習，憋氣也不太需要練習，拍攝當下蠻安全的，除了冷，那天寒流來，我要全身濕答答好幾個小時，我又是特別怕冷的人，這對我來說是比較辛苦的地方。」

▲李杏在《器子》慘遭凌虐。（圖／華映娛樂提供）



畫面上看來如同瀕死，李杏透露實際過程安全「我很放心讓孝全下一切的『毒手』，只是真的太冷太冷了！我又必須維持濕身狀態好幾個小時，手還被綁著一直舉高那種姿勢，後來真的有點受不了，但那是老天爺在整我，並不是張孝全，所以也不會生氣啦。」

▲李杏在《器子》慘遭凌虐。（圖／華映娛樂提供）



另一受虐苦主是黃禮豐，帥氣的他在《器子》慘遭扒光，讓張孝全關進水牢。黃禮豐說「當天寒流來，但我的服裝只有一條白色三角褲，感謝劇組貼心，幫我準備了暖爐、毯子、薑茶，連水牢裡的水都是熱的，所以有點像在泡三溫暖。」

▲黃禮豐在《器子》慘遭凌虐。（圖／華映娛樂提供）



黃禮豐片中被淹到滅頂，情況驚險，他透露「拍攝滅頂畫面時，我必須想辦法讓自己待在鏡頭裡，撐著牆壁不讓自己浮起來。在憋一口氣的時間內演出掙扎、溺水、直到暈過去的狀態，這是比較困難的。在掙扎時，氣用盡的時間比自己預估的還快，有幾次我為了想演得更真實，讓自己在水裡待到極限。起來時大口喘氣，那種感覺彷彿重獲新生。」

▲黃禮豐在《器子》慘遭凌虐。（圖／華映娛樂提供）



是否因而覺得「施虐者」張孝全很可怕？黃禮豐說「孝全哥話不多，但是非常親切溫柔，跟他對戲很有安定感。雖然在拍攝時，看到『張其茂』整個人散發著冷酷狠勁，有感覺他真的什麼事都做得出來，發自內心的感到恐懼。」

▲《器子》即將在4月上映。（圖／華映娛樂提供）



《器子》由賣座電影《可不可以，你也剛好喜歡我》監製梁宏志及導演簡學彬再度攜手合作，張孝全、李沐、婁峻碩、薛仕凌、小春主演，加上「五堅情」陳零九、賴晏駒、邱鋒澤，「頑童MJ116」大淵，以及黃健瑋、尹昭德、游安順、于子育、李杏、陳妤、林映唯、林鶴軒（大鶴）、謝承均、程雅晨、潘君侖、黃禮豐、游書庭、吳承洋、吳翔震、王中皇等演員助陣，堪稱2025卡司最壯大亮眼的台灣電影。

▲婁峻碩、李沐出席《器子》映後活動。（圖／華映娛樂提供）



《器子》由華映娛樂股份有限公司、文化內容策進院、中環國際、星泰國際、大慕可可、艾迪昇傳播、轅年視覺創意、三皇生物科技、有戲娛樂、台灣大哥大My Video、鏡文學、凡宇興業共同投資出品。華映娛樂製作發行，定檔4月11日全台上映。