ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張孝全復仇狠虐李杏「全程被吊掛」凌遲招數慘無人道　她拍完崩潰

記者黃庠棻／台北報導

犯罪動作電影《器子》4月11日即將全台上映，婁峻碩和李沐昨（23日）合體跑宣傳活動，一天連跑台北、高雄二場活動，吸引近800名粉絲參與映後及拍照活動，尖叫聲此起彼落，為電影熱烈造勢。

▲李杏、黃禮豐在《器子》慘遭凌虐。（圖／華映娛樂提供）

▲婁峻碩（左起）、李沐與導演簡學彬出席《器子》映後活動。（圖／華映娛樂提供）

婁峻碩和李沐三度合作，這次在《器子》中終於追到李沐成為CP，活動主持人問他們會不會覺得「情路」很累？婁峻碩笑說「這其實是最早拍的，所以我一開始就追到了。」拍攝時序算是他們的第二次合作。李沐向粉絲預告「這部片可以看到婁峻碩不同的面貌，電影有很多刺激場面，他也負責了一點。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李杏、黃禮豐在《器子》慘遭凌虐。（圖／華映娛樂提供）

▲婁峻碩（左起）、李沐與導演簡學彬出席《器子》映後活動。（圖／華映娛樂提供）

正式預告可以看見，張孝全的角色一心為妻女復仇，彷彿特務上身，刑求招數五花八門，尤其李杏和黃禮豐遭施虐過程，讓人看得毛骨悚然。李杏的雙手被張孝全綁住吊高，重複拿濕毛巾蓋在她臉上，再不斷灌水。張孝全坦言拍攝時是「真的淋，李杏真的有嗆到，但她很敬業，都說沒事，直接來，我看了覺得好慘！」

▲李杏、黃禮豐在《器子》慘遭凌虐。（圖／華映娛樂提供）

▲李杏在《器子》慘遭凌虐。（圖／華映娛樂提供）

雖然張孝全自己也有被揍到趴地，被壓進水缸吃水的戲，但他自覺比起李杏受的折磨「我的算是小兒科」。李杏繼《可不可以，你也剛好喜歡我》後再次合作導演簡學彬，沒想到此次竟遭慘無人道對待。她回想「沒有特別練習，憋氣也不太需要練習，拍攝當下蠻安全的，除了冷，那天寒流來，我要全身濕答答好幾個小時，我又是特別怕冷的人，這對我來說是比較辛苦的地方。」

▲李杏、黃禮豐在《器子》慘遭凌虐。（圖／華映娛樂提供）

▲李杏在《器子》慘遭凌虐。（圖／華映娛樂提供）

畫面上看來如同瀕死，李杏透露實際過程安全「我很放心讓孝全下一切的『毒手』，只是真的太冷太冷了！我又必須維持濕身狀態好幾個小時，手還被綁著一直舉高那種姿勢，後來真的有點受不了，但那是老天爺在整我，並不是張孝全，所以也不會生氣啦。」

▲李杏、黃禮豐在《器子》慘遭凌虐。（圖／華映娛樂提供）

▲李杏在《器子》慘遭凌虐。（圖／華映娛樂提供）

另一受虐苦主是黃禮豐，帥氣的他在《器子》慘遭扒光，讓張孝全關進水牢。黃禮豐說「當天寒流來，但我的服裝只有一條白色三角褲，感謝劇組貼心，幫我準備了暖爐、毯子、薑茶，連水牢裡的水都是熱的，所以有點像在泡三溫暖。」

▲李杏、黃禮豐在《器子》慘遭凌虐。（圖／華映娛樂提供）

▲黃禮豐在《器子》慘遭凌虐。（圖／華映娛樂提供）

黃禮豐片中被淹到滅頂，情況驚險，他透露「拍攝滅頂畫面時，我必須想辦法讓自己待在鏡頭裡，撐著牆壁不讓自己浮起來。在憋一口氣的時間內演出掙扎、溺水、直到暈過去的狀態，這是比較困難的。在掙扎時，氣用盡的時間比自己預估的還快，有幾次我為了想演得更真實，讓自己在水裡待到極限。起來時大口喘氣，那種感覺彷彿重獲新生。」

▲李杏、黃禮豐在《器子》慘遭凌虐。（圖／華映娛樂提供）

▲黃禮豐在《器子》慘遭凌虐。（圖／華映娛樂提供）

是否因而覺得「施虐者」張孝全很可怕？黃禮豐說「孝全哥話不多，但是非常親切溫柔，跟他對戲很有安定感。雖然在拍攝時，看到『張其茂』整個人散發著冷酷狠勁，有感覺他真的什麼事都做得出來，發自內心的感到恐懼。」

▲李杏、黃禮豐在《器子》慘遭凌虐。（圖／華映娛樂提供）

▲《器子》即將在4月上映。（圖／華映娛樂提供）

《器子》由賣座電影《可不可以，你也剛好喜歡我》監製梁宏志及導演簡學彬再度攜手合作，張孝全、李沐、婁峻碩、薛仕凌、小春主演，加上「五堅情」陳零九、賴晏駒、邱鋒澤，「頑童MJ116」大淵，以及黃健瑋、尹昭德、游安順、于子育、李杏、陳妤、林映唯、林鶴軒（大鶴）、謝承均、程雅晨、潘君侖、黃禮豐、游書庭、吳承洋、吳翔震、王中皇等演員助陣，堪稱2025卡司最壯大亮眼的台灣電影。

▲李杏、黃禮豐在《器子》慘遭凌虐。（圖／華映娛樂提供）

▲婁峻碩、李沐出席《器子》映後活動。（圖／華映娛樂提供）

《器子》由華映娛樂股份有限公司、文化內容策進院、中環國際、星泰國際、大慕可可、艾迪昇傳播、轅年視覺創意、三皇生物科技、有戲娛樂、台灣大哥大My Video、鏡文學、凡宇興業共同投資出品。華映娛樂製作發行，定檔4月11日全台上映。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

推薦閱讀

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球笑：不合理吧？

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球笑：不合理吧？

南珉貞突宣布：中斷韓國活動！「我要台灣的全部」粉絲：更支持妳了

南珉貞突宣布：中斷韓國活動！「我要台灣的全部」粉絲：更支持妳了

Jisoo停下來跟我合照耶！　周曉涵意外神同框女神…網驚：也太像

Jisoo停下來跟我合照耶！　周曉涵意外神同框女神…網驚：也太像

「天后的男人」愛情長跑13年仍不婚！與女友公園約會1動作洩浪漫

「天后的男人」愛情長跑13年仍不婚！與女友公園約會1動作洩浪漫

快訊／金秀賢遭指「N號房」性犯罪　公司3項聲明痛罵《橫豎》：影片不存在

快訊／金秀賢遭指「N號房」性犯罪　公司3項聲明痛罵《橫豎》：影片不存在

被爆遭曾國城強吻！陶晶瑩鬆口談「過程確實不太舒服」

被爆遭曾國城強吻！陶晶瑩鬆口談「過程確實不太舒服」

唐綺陽運勢／水瓶感情「遇關鍵轉折」！金牛變難搞 射手主動才有機會

唐綺陽運勢／水瓶感情「遇關鍵轉折」！金牛變難搞 射手主動才有機會

Joeman 4億豪宅開箱片…挖出屋主驚人家世！建商爸花25年蓋鑽石塔

Joeman 4億豪宅開箱片…挖出屋主驚人家世！建商爸花25年蓋鑽石塔

Joeman開箱4億豪宅「台北之星」！　屋主是王陽明密友背景曝光

Joeman開箱4億豪宅「台北之星」！　屋主是王陽明密友背景曝光

前妻大S猝逝！汪小菲5月北京婚禮如期舉行…照顧家人大陣仗抵香港

前妻大S猝逝！汪小菲5月北京婚禮如期舉行…照顧家人大陣仗抵香港

22歲AV女優「被爸抓包拍片」！　從偶像轉行…父氣炸下令：馬上辭職

22歲AV女優「被爸抓包拍片」！　從偶像轉行…父氣炸下令：馬上辭職

林心如新劇「約砲鹹濕」找嘸大咖演出！李程彬點頭演海王…選角曝

林心如新劇「約砲鹹濕」找嘸大咖演出！李程彬點頭演海王…選角曝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球笑：不合理吧？

南珉貞突宣布：中斷韓國活動！「我要台灣的全部」粉絲：更支持妳了

Jisoo停下來跟我合照耶！　周曉涵意外神同框女神…網驚：也太像

「天后的男人」愛情長跑13年仍不婚！與女友公園約會1動作洩浪漫

快訊／金秀賢遭指「N號房」性犯罪　公司3項聲明痛罵《橫豎》：影片不存在

被爆遭曾國城強吻！陶晶瑩鬆口談「過程確實不太舒服」

唐綺陽運勢／水瓶感情「遇關鍵轉折」！金牛變難搞 射手主動才有機會

Joeman 4億豪宅開箱片…挖出屋主驚人家世！建商爸花25年蓋鑽石塔

Joeman開箱4億豪宅「台北之星」！　屋主是王陽明密友背景曝光

前妻大S猝逝！汪小菲5月北京婚禮如期舉行…照顧家人大陣仗抵香港

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

張孝全, 器子, 李杏

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 阿跨面爆《大嘻哈》彩排就想退賽！認奪冠團員關係「不如以往」突眼眶泛紅
  2. 畢書盡暴瘦4公斤！「養肌見客」放送福利　閉關進度曝光
  3. Toro曾為女生嗆坤達：衝到班上叫他小心點！　Energy過去心結全說了
  4. 《狗很優秀》姜亨旭遭控監視員工獲清白！「落髮、暴瘦13KG」近況曝光
  5. 曾國城「把陶晶瑩壓牆邊」：我親一下　藍心湄20年前爆料片被翻出
  6. 虐戀專業戶檀健次「演甜寵劇慘卡關」　拍到一半太入戲…失控淚崩
  7. 鬼鬼生女產後全面復出！首度「帶娃」亮相　暖心曝：跟家人長很像
  8. 陸劇大咖男星「把粉絲信丟車窗外」！　直擊影片瘋傳網怒：人品差
  9. 何妤玟勇敢追愛！　遭帥氣瑜珈男師問「可不可到妳房間睡」 結局曝光
  10. 《排球少年》主題曲億級團體SPYAIR來台！6月嗨炸台北　票價公開

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366