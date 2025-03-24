29歲尹施允「護15歲金賽綸」畫面曝光！昔組螢幕CP挨轟挺身：罵我才對

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓女星金賽綸2月輕生離世，得年僅24歲，令外界震驚又不捨。她2016年時曾與男星尹施允在古裝劇《魔女寶鑑》中飾演戀人，由於2名演員年紀相差14歲，引來部份酸民的謾罵，不過當時尹施允則在訪談中，挺身保護未成年的金賽綸，自願承擔批評，近期他受訪的片段被重新翻出，感動不少網友。

▲尹施允過去挺身保護未成年的金賽綸。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）



近期有南韓網友翻出金賽綸、尹施允在《魔女寶鑑》發佈記者會的受訪片段，當時金賽綸被問到「尹施允是個怎麼樣的演員」，她則透露對方心地很善良，在拍攝現場對她非常照顧，也笑稱因為尹施允的童顏，讓她在拍攝過程中感受不到年齡差距。

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▲尹施允被金賽綸大讚心地善良。（圖／資料照／愛奇藝台灣站提供）



談到年齡差距，尹施允則坦言，有部份網友不滿相差14歲的2人演情侶，指責金賽綸的「成人演技」，也有評論稱她「做得太過頭」。然而對此他解釋，雖然自己的實際年齡是29歲，但在劇中的年齡卻是17歲：「如果要罵的話應該是罵我才對，動到她是不行的，因為我的年齡設定是17歲，是我惹的麻煩。」片段曝光後，大批網友紛紛留言大讚尹施允：「他是個好的大人，如果世界上只有好的大人就好了」、「真的很體貼又很帥」、「成年人就該這樣」、「好溫暖」。

▲金賽綸曾因與大14歲的尹施允演戀人而遭到攻擊。（圖／翻攝自IG／ron_sae）



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▼尹施允、金賽綸受訪片段。（影／YouTube／JTBC Drama）