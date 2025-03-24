Joeman開箱4億豪宅「台北之星」！　屋主是王陽明密友背景曝光

記者張靖榕／綜合報導

知名YouTuber Joeman近日開箱台北東區地標性豪宅「台北之星」，影片公開後引發熱烈討論。此次開箱內容與以往不同，屋主Ryan親自入鏡分享裝潢理念與生活細節，從家具到畫作的挑選都受網友稱讚；此外，Ryan還是王陽明的摯友，他的家世背景也相當顯赫，事實上他父親就是龍聯建設老闆葉松年，「台北之星」就是他家蓋的。

▲▼Joeman到開箱Ryan的豪宅「台北之星」。（圖／翻攝YouTube，下同）



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據了解，這戶位於忠孝東路的150坪單位，行情約4億元起跳，裝潢以中世紀現代風結合北歐簡約風為主軸，整體色調選用大地灰與木質元素，營造出溫暖氛圍。Ryan表示，設計靈感來自他過去在加州的生活經驗，鍾愛加州的感覺，自認有將加州風格移植到台北家中。

▲Ryan與王陽明是好朋友。（圖／翻攝YouTube）



Joeman對客廳中的「Diamond Corner」鑽石角設計印象深刻，搭配降板式沙發與120吋投影設備，打造舒適的聊天空間，兼具視覺景觀與功能性。另一處鑽石角設計亦延伸至主臥，強化整體空間感。

廚房則是Ryan設計動線的核心，以「家庭中心」為理念，主臥及3間孩子房皆圍繞廚房而設，廚具選用德國高端品牌Bulthaup。對於Joeman提及的造價，Ryan笑言「不要講錢了」，這句話多次在影片中出現，也讓網友解讀成2個意思，一個是「真的很貴，講了也沒意思」，一個是「錢不是問題」。

影片中也短暫出現Ryan妻子Elin，她曾就讀華岡藝校，與許瑋甯、楊丞琳、小鬼等人組成「華岡五人幫」，與演藝圈淵源頗深。

不少網友留言表示，Ryan談吐溫和、不炫富，談論生活遠勝過炫耀財力，展現「低調的老錢風格」。他也提到雖然擁有法拉利，但日常仍常搭捷運出門，因為交通便利，是選擇入住的另一原因。