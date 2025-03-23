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直擊／Jisoo桃園開唱「地震」來了！台語高喊：水啦　9500人擠爆會場

記者吳睿慈／桃園報導

南韓天團BLACKPINK成員Jisoo於23日在桃園會展中心開唱，她是繼Lisa後，第二位以個人solo形式來到台灣的成員，吸引近9500位BLINK（官方粉絲名）到場朝聖，她身穿平口純白色洋裝現身，唱著新歌〈Earthquake〉揭開序幕，全場氣氛宛如歌名般都在「地震」躁動。

▲▼ 直擊／Jisoo桃園開唱「地震」了！9500人擠爆會場　寵粉。（圖／讀者提供）

▲Jisoo唱著新歌〈Earthquake〉揭開序幕。（圖／讀者提供）

度以個人身份來台，Jisoo親切用中文「你好，我是Jisoo」打招呼，出道以來征戰過大大小小舞台，只要是與粉絲見面，她還是難掩緊張感，「今天跟BLINK的距離更近了，剛剛在表演的時候就覺得緊張」，透過亞洲巡演《LIGHTS, LOVE, ACTION!》前往各個城市與歌迷互動，她感動表示「最近以solo巡演活動，在各個城市跟粉絲接觸，感受到滿滿能量，在台上也跟粉絲做了很多眼神交流，在眼裡感受到很多你們的愛，回到飯店讓我覺得很充實！」

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▲▼ 直擊／Jisoo桃園開唱「地震」了！9500人擠爆會場　寵粉。（圖／讀者提供）

▲▼Jisoo錄製起床鈴聲笑場。（圖／讀者提供）

▲▼ 直擊／Jisoo桃園開唱「地震」了！9500人擠爆會場　寵粉。（圖／讀者提供）

Jisoo場上為歌迷錄製「起床鈴聲」，甜美喊著「BLINK再不起床晚囉」，下秒卻自己笑場，連笑都很甜美。過去數度訪台，她學的中文單字沒忘記，場上單字連發「可愛」、「很愛你」、「很難」、「謝謝」，被稱讚中文很好，她用中文靦腆笑答「都忘了」，展現語言天才實力，獲得滿場掌聲。

▲▼ 直擊／Jisoo桃園開唱「地震」了！9500人擠爆會場　寵粉。（圖／讀者提供）

▲▼ 直擊／Jisoo桃園開唱「地震」了！9500人擠爆會場　寵粉。（圖／讀者提供）

▲Jisoo親手為粉絲製作專輯封面。（圖／讀者提供）

▲Jisoo親手為粉絲製作專輯封面。（圖／讀者提供）

活動進行到送禮環節，Jisoo親自點綴製作專輯，送給歌迷獨一無二的禮物，只是在貼紙上遇到困難，嘗試撕2次都失敗，主持人自告奮勇當「工具人」，她當場笑出來，默默把貼紙遞上請對方幫忙，但爆笑的是，她把貼紙的留邊邊框全撕掉，使得主持人花費很多時間才撕成功，她自嘲「本來就很難撕了，我把它變得更難撕了！」主持人則虧她「小淘氣」。她中文連發以外，現場還學起流行語，大喊「BLINK水啦」、「金勾錐」。

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