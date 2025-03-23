ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

22歲AV女優逢澤美優「被爸抓包拍片」！　從偶像轉行…父氣炸下令：馬上辭職

記者劉宜庭／綜合報導

日本AV女優逢澤美優昨（22日）透過社群平台發表長文，吐露進入產業以來的心路歷程。她坦言，出道前曾先與母親溝通取得支持，但原打算在自己「紅了」後再向父親坦白，不料如今被父親抓包，對方情緒激烈，甚至要求她「馬上辭職」，但她堅定表示「絕對不會辭職」。

▲逢澤美優拍A片被爸爸抓包。（圖／翻攝自逢澤美優X）

▲逢澤美優拍A片被爸爸抓包。（圖／翻攝自逢澤美優X）

▲逢澤美優拍A片被爸爸抓包。（圖／翻攝自逢澤美優X）

[廣告]請繼續往下閱讀...

逢澤美優坦言：「像現在這樣這麼認真、這麼用心在面對這份工作，卻還是沒辦法被理解，真的讓人很難過。」她也感嘆，自己從小被教導「無論做什麼都要做到第一」，因此對這份工作始終抱持著全力以赴的態度。即便家人仍難以接受，她仍選擇堅持夢想，期盼努力終能被看見與理解。

不久後，逢澤美優也曬出一張身穿偶像風格制服的甜美照片，並附上標題「〜絕對不要△▽引退女優〜♪」，以輕鬆口吻宣示不退場的決心。逢澤美優還透露，當下正親手準備粉絲見面會的料理，「這樣的我，現在正為了支持我的粉絲們，在準備明天見面會要用的雞肉中」，展現對粉絲的真誠與感謝。該篇發文也引發粉絲熱烈回應，紛紛留言為她加油打氣。

▲逢澤美優拍A片被爸爸抓包。（圖／翻攝自逢澤美優X）

▲逢澤美優表示絕對不會辭職。（圖／翻攝自逢澤美優X）

逢澤美優自12歲起便以「坂本マリア」之名展開演藝生涯，作為偶像團體「Flap Girls School」的成員活動約5年期間，不僅參與主流唱片公司的音樂發行，還曾登上地面數位電視節目，是團體中最年輕且人氣頗高的一員，累積了大批粉絲。

2018年4月30日，逢澤美優與團員一同畢業後，曾嘗試以個人身份繼續演藝工作。儘管一度淡出演藝圈，逢澤在外界建議與內心夢想驅使下，決定重返大眾視野。她坦言，自己仍有未完成的夢，因此在經過長時間的思考與掙扎後，選擇投身成人影片領域，展開人生新篇章。

▲逢澤美優拍A片被爸爸抓包。（圖／翻攝自逢澤美優X）

▲逢澤美優拍A片被爸爸抓包。（圖／翻攝自逢澤美優X）

▲逢澤美優拍A片被爸爸抓包。（圖／翻攝自逢澤美優X）

▲逢澤美優以偶像身分出道，如今轉職當AV女優。（圖／翻攝自逢澤美優X）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

正妹實況主遭蟑螂爬胸口！　看重播確認...嚇哭飆三字經

推薦閱讀

來台22年拿不到身分證！杜力嗆「這群人」爽領：來2年都不會中文

來台22年拿不到身分證！杜力嗆「這群人」爽領：來2年都不會中文

佩甄願意和老公3P！爆王祚軒喜歡在鏡子前　性事全說了「在上面容易XX」

佩甄願意和老公3P！爆王祚軒喜歡在鏡子前　性事全說了「在上面容易XX」

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送！天王女徒弟淚崩：傳到整個新馬

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送！天王女徒弟淚崩：傳到整個新馬

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力

快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力

婚禮「媽媽失控致詞」曝光　啦啦隊女神傻眼：真的不要再給我鬧

婚禮「媽媽失控致詞」曝光　啦啦隊女神傻眼：真的不要再給我鬧

侯佩岑《浪姐6》鬆口談「當年親口播報與周董戀情」！辭主播原因曝

侯佩岑《浪姐6》鬆口談「當年親口播報與周董戀情」！辭主播原因曝

朴寶劍《苦盡》戲份消失了！官方正式給答案　劇迷崩潰：不能接受

朴寶劍《苦盡》戲份消失了！官方正式給答案　劇迷崩潰：不能接受

恭喜楊祐寧老婆懷第三胎！　阿梅摸肚照報喜

恭喜楊祐寧老婆懷第三胎！　阿梅摸肚照報喜

好友痛指金賽綸之死「9成是因金秀賢」！《橫豎》握18禁猛料不放原因曝

好友痛指金賽綸之死「9成是因金秀賢」！《橫豎》握18禁猛料不放原因曝

張翰消失3年首曝近況！　捲性騷後神隱「我知道很多人想問」

張翰消失3年首曝近況！　捲性騷後神隱「我知道很多人想問」

麻衣「沒想到的人給我聯繫」　深夜開心到失眠：互相懷念

麻衣「沒想到的人給我聯繫」　深夜開心到失眠：互相懷念

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

來台22年拿不到身分證！杜力嗆「這群人」爽領：來2年都不會中文

佩甄願意和老公3P！爆王祚軒喜歡在鏡子前　性事全說了「在上面容易XX」

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送！天王女徒弟淚崩：傳到整個新馬

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力

婚禮「媽媽失控致詞」曝光　啦啦隊女神傻眼：真的不要再給我鬧

侯佩岑《浪姐6》鬆口談「當年親口播報與周董戀情」！辭主播原因曝

朴寶劍《苦盡》戲份消失了！官方正式給答案　劇迷崩潰：不能接受

恭喜楊祐寧老婆懷第三胎！　阿梅摸肚照報喜

好友痛指金賽綸之死「9成是因金秀賢」！《橫豎》握18禁猛料不放原因曝

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

逢澤美優, AV女優, AV, A片, 女優

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 張景嵐「談戀愛都AA制」　自認最怕2件事：必須捍衛話語權
  2. 真情對話曝光！　邱宇辰低潮「向王子借100萬」：那是一劑強心針
  3. 王子拉弟邱宇辰組新團！再現JPM神曲　300人前宣布：出道就解散
  4. 賈永婕樂喊女兒「錄取3國外名校」！　笑稱：爸爸媽媽要去賣血賣腎
  5. 8萬人瘋搶！陳奕迅高雄6場實名制完售　主辦單位「叮嚀這事」還有機會
  6. 22歲AV女優「被爸抓包拍片」！　從偶像轉行…父氣炸下令：馬上辭職
  7. 《黑澀會》米奇懷孕7個月…外套一脫超辣！　環康尼島徒步走2小時
  8. 歐陽娜娜「法國弄丟護照」慌了！　急奔代表處…路上結局大反轉
  9. 胡宇威鋸木展男子力「奪MVP」！　男星爆錄影被打...兇手是奧運國手
  10. 粉絲哭喊買不到！韓國啦啦隊女團「2S」加班幫圓夢

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366