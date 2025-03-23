記者劉宜庭／綜合報導

日本AV女優逢澤美優昨（22日）透過社群平台發表長文，吐露進入產業以來的心路歷程。她坦言，出道前曾先與母親溝通取得支持，但原打算在自己「紅了」後再向父親坦白，不料如今被父親抓包，對方情緒激烈，甚至要求她「馬上辭職」，但她堅定表示「絕對不會辭職」。

▲逢澤美優拍A片被爸爸抓包。（圖／翻攝自逢澤美優X）



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逢澤美優坦言：「像現在這樣這麼認真、這麼用心在面對這份工作，卻還是沒辦法被理解，真的讓人很難過。」她也感嘆，自己從小被教導「無論做什麼都要做到第一」，因此對這份工作始終抱持著全力以赴的態度。即便家人仍難以接受，她仍選擇堅持夢想，期盼努力終能被看見與理解。

不久後，逢澤美優也曬出一張身穿偶像風格制服的甜美照片，並附上標題「〜絕對不要△▽引退女優〜♪」，以輕鬆口吻宣示不退場的決心。逢澤美優還透露，當下正親手準備粉絲見面會的料理，「這樣的我，現在正為了支持我的粉絲們，在準備明天見面會要用的雞肉中」，展現對粉絲的真誠與感謝。該篇發文也引發粉絲熱烈回應，紛紛留言為她加油打氣。

▲逢澤美優表示絕對不會辭職。（圖／翻攝自逢澤美優X）

逢澤美優自12歲起便以「坂本マリア」之名展開演藝生涯，作為偶像團體「Flap Girls School」的成員活動約5年期間，不僅參與主流唱片公司的音樂發行，還曾登上地面數位電視節目，是團體中最年輕且人氣頗高的一員，累積了大批粉絲。

2018年4月30日，逢澤美優與團員一同畢業後，曾嘗試以個人身份繼續演藝工作。儘管一度淡出演藝圈，逢澤在外界建議與內心夢想驅使下，決定重返大眾視野。她坦言，自己仍有未完成的夢，因此在經過長時間的思考與掙扎後，選擇投身成人影片領域，展開人生新篇章。

▲逢澤美優以偶像身分出道，如今轉職當AV女優。（圖／翻攝自逢澤美優X）