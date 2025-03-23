粉絲哭喊買不到！韓國啦啦隊女團「2S」加班幫圓夢

記者許逸群／台北報導

全新成立的韓國啦啦隊女團「2S」安芝儇、南珉貞、趙娟週與朴旻曙Mingo的首張專輯《HOW2 HOW2》日前推出，當天一上架便締造佳績秒殺完售，親身感受粉絲熱烈支持，讓2S又驚又喜，無不為自己多了「歌手」的新身分注入一劑強心針。

▲全新韓國啦啦隊「2S」安芝儇、南珉貞、趙娟週與朴旻曙Mingo。（圖／2S SPOTAINMENT提供）

寵粉有名的她們，這幾天看到不少粉絲扼腕哭喊沒買到，一席話讓安芝儇、南珉貞、趙娟週與朴旻曙Mingo頗自責。她們主動請求經紀公司能追加專輯數量，並開放線上與線下的重新購買，也表態願意「加班」，除了原訂兩場「HOW 2 SPECIAL」粉絲見面會外，也將加碼舉辦「一日店長」活動。

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▲▼安芝儇、南珉貞。（圖／2S SPOTAINMENT提供）

值得一提的是，「一日店長」活動將抽出50名幸運粉絲，可以在當天出席的安芝儇、南珉貞、趙娟週與朴旻曙Mingo中，其中一位成員進行「一對一」交流、握手、選三件周邊商品簽名，不光如此，還有「情侶合照」等福利，做好做滿將寵粉心意拉至最大值！

▲▼趙娟週、朴旻曙Mingo。（圖／2S SPOTAINMENT提供）

安芝儇、南珉貞、趙娟週與朴旻曙Mingo首次正式合體就是獻給粉絲！即將於3月28日在三創5樓舉行的2S首場「HOW 2 SPECIAL」粉絲見面會。兩場門票均在3分鐘內完售，2S也在此特別甜喊預告：「兩場活動我們會帶來最精彩的舞台，敬請大家期待！」