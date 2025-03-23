恭喜楊祐寧老婆懷第三胎！　阿梅摸肚照報喜

記者劉宜庭、黃庠棻／台北報導

恭喜楊祐寧3度當爸！他與妻子Melinda結婚5年，育有兩名可愛女兒，家庭生活幸福美滿。今（23日），夫妻倆再度迎來喜訊，開心宣布即將迎接第三個孩子，正式升格為三寶爸媽。此外，夫妻倆不對外透露預產期，性別目前也還不知道。

▲楊祐寧老婆懷第三胎。（圖／翻攝自楊祐寧IG）

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阿梅（Melinda）在Instagram上曬出與楊祐寧的甜蜜自拍，畫面中她一手輕撫著微凸的孕肚，並簡短寫下：「Vol. 3 coming this year.」（第三章即將在今年登場），喜悅之情溢於言表。

喜訊一出，隨即吸引大批粉絲留言祝福，演藝圈中好友也紛紛祝賀，包括李易「有夠開心，大恭喜」、Sandy（吳姍儒） 「Yeeeeee~~~~~」、Melody（殷悅）「Omg congrats」、戴愛玲「恭喜恭喜」、賈靜雯「太棒了，恭喜恭喜」。

楊祐寧2020年與Melinda結婚，育有兩個女兒Anah和Kya，他經常用影片記錄家庭生活，夫妻間有愛互動深受粉絲喜愛，近年為了支持阿梅創業，他生活重心移往家庭，偶爾也會吐露在家顧孩子1年的心情：「總之記住教父裡面說的『family always comes first』。」