劉香慈育3孩「產後嚴重落髮」！　輕碰就落一大撮：見女兒忘悲傷

記者張筱涵／綜合報導

劉香慈近期在社群平台分享產後身體變化，特別是令人煩惱的「產後落髮」問題，引起不少媽媽粉絲共鳴。她表示自己在產後四個月迎來落髮高峰，洗完頭、梳完頭，甚至只是手指順過頭髮，就能拉下一大把髮絲，並附上四張驚人的實拍照，紀錄自己從梳子、掌心到浴室地板上堆疊成團的掉髮量，畫面相當震撼。

▲劉香慈是3個孩子的媽。（圖／翻攝自FACEBOOK／劉香慈）



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▲劉香慈輕抓頭髮就會掉一大撮。（圖／翻攝自FACEBOOK／劉香慈）



劉香慈坦言：「懷孕期間沒掉的頭髮，現在一次掉光。」雖然醫學上指出產後落髮會在6至12個月內逐漸恢復，她仍積極面對，除了補充Biotin（生物素）外，也親自前往進行育髮保養療程，希望能減緩掉髮狀況。

▲▼劉香慈曝浴室角落和梳子上的落髮。（圖／翻攝自FACEBOOK／劉香慈）



不過，即便每天面對掉髮困擾，劉香慈仍以正向心情看待：「每次看到女兒可愛的模樣，都會忘記掉髮的哀傷，覺得這些犧牲也顯得微不足道。」粉絲也都在留言處說，「吃補氣血的，如四物」、「有女兒的心情真的會不同喔」、「我當初產後掉髮到一度懷疑自己是不是生病了……手只要輕輕一撥就掉一撮，一撥就掉一撮，洗頭更不用說，然後掉到額頭兩側很明顯都禿了」、「每天吃兩顆水煮蛋可以改善掉髮，還有睡前做個抬腿運動」。