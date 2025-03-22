BTS柾國還在當兵「84億HYBE股票被盜」！　嫌犯疑是自己人

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男子天團防彈少年團（BTS）成員柾國於2023年底入伍服役，預計於今年6月退伍。然而，近日卻爆出他的名義被盜用，有不肖人士企圖未經授權非法奪取他所持有的股票。根據韓媒報導，柾國手中持有的33500股HYBE股票遭到非法奪取。按照當時HYBE的股價計算，約值84億（約1.89億台幣）韓圓，有知情人士透露，極有可能是熟人作案。

▲柾國名義遭冒用。（圖／翻攝自官方IG）

根據韓媒報導，嫌犯利用柾國的名義，非法開設了證券戶，並將柾國所持有的HYBE股票轉移並出售。33500股中，33000股被轉至新開設的帳戶，剩餘的500股則被賣給第三方。經紀公司BigHit Music對此回應表示：「公司和藝人在發現該犯罪行為後，立即對帳戶進行了支付停止措施並進行了復原操作，成功避免了實際損失。」

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▲柾國與公司發現後，立即採取了措施。（圖／翻攝自官方IG）

此外，柾國還對第三方提出了民事訴訟，要求其歸還2024年轉手的500股股票。法院在2個月判決該第三方必須將股票歸還，然而，冒用名義的嫌犯仍未被捕。BigHit Music的聲明還補充道：「除了法律措施外，我們也加強了對藝人個人資料及設備安全的防護措施，執行新的措施，預防此類事件再度發生。」