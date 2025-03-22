ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林予晞「公開撻伐黃子佼」不後悔！　否認遭《與惡2》換角：很早就知道

記者蕭采薇／台北報導

女星林予晞去年開出娛樂圈第一槍，表態譴責黃子佼購買未成年性影像的變態行為，同時也坦言這樣的舉動，可能會讓自己失去工作。她曾演出《我們與惡的距離》，然後卻不在第二季名單中，引起網友討論。林予晞22日出席活動時，坦言早就知道「第二季是不同的故事」。

▲林予晞出席美妝新品發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林予晞去年曾公開抵制黃子佼，開出演藝圈第一槍。（圖／記者林敬旻攝）

林予晞22日出席活動，仍然表示對於黃子佼的判決書內容感到生氣，並不後悔自己的發言，「我一年前這麼說，一年後還是這麼說，謝謝大家願意這樣支持一個善的舉動，這是不假思索的善意，大家需要的是這個善意。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

但對於有網友認為她是因為公開抵制黃子佼，因而在《我們與惡的距離2》消失。對此林予晞則澄清，「第二季的世界觀是很早就決定了，我一直都知道是不一樣的人物、不一樣的故事。」此外，黃子佼的妻子孟耿如因為演出《與惡2》，讓網友喊出抵制，林予晞則表示：「替製作單位很頭痛，一部戲要拍不容易，尤其是已經製作完的戲。」

▲林予晞出席美妝新品發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林予晞否認遭到《我們與惡的距離2》換角。（圖／記者林敬旻攝）

林予晞說，如果她是製作單位，也會思考這件事該怎麼救火才好，「我看別人什麼狀態的時候，也會反省自己。公眾人物會影響到很多環節，這不是我一個人可以承擔的後果。」但這不代表她心疼孟耿如，林予晞說：「（不是我關心的點，我心疼還是那些小朋友。」

對於網友的力挺，林予晞也回應：「謝謝大家願意這樣支持我，願意支持一個善的舉動、一個不假思索的善意。」至於如何看待黃子佼傳出有意復出？林予晞表示：「其實是媒體拍到，也不確定他有沒有想復出，不確定消息我就不予置評。」

但對於綜藝大哥曾國城和徐乃麟因替黃子佼緩頰而遭炎上，林予晞說，她不會去指點別人該怎麼做，但如果就她自己的立場，「（我會）多看多觀察，要知道做什麼事情的時候，大家會有什麼反應。」

▲林予晞出席美妝新品發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林予晞就讀社會學研究所，上課時老師常以時事為案例討論。（圖／記者林敬旻攝）

不過林予晞也坦言，工作到底有沒有受到影響「也很難說」，反而是她正在就讀社會學研究所，為了上課推掉了好幾部舞台劇的邀約。上課時老師也會以時事做分析，例如近來沸沸揚揚的金秀賢事件，「但我今天要工作，就沒聽到了，好可惜。」但由於該事件也可能涉及權勢不對等的剝削，對此林予晞感嘆：「如果愛一個人，應該都要去注意這樣的事情，無碖如何，權勢一方一定是責任比較多的。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

推薦閱讀

好友痛指金賽綸之死「9成是因金秀賢」！《橫豎》握18禁猛料不放原因曝

好友痛指金賽綸之死「9成是因金秀賢」！《橫豎》握18禁猛料不放原因曝

朴寶劍《苦盡》戲份消失了！官方正式給答案　劇迷崩潰：不能接受

朴寶劍《苦盡》戲份消失了！官方正式給答案　劇迷崩潰：不能接受

侯佩岑《浪姐6》鬆口談「當年親口播報與周董戀情」！辭主播原因曝

侯佩岑《浪姐6》鬆口談「當年親口播報與周董戀情」！辭主播原因曝

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送！天王女徒弟淚崩：傳到整個新馬

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送！天王女徒弟淚崩：傳到整個新馬

已逝雪莉親哥不忍了！連2貼文「開砲金秀賢」痛罵：你要從高處掉下來了

已逝雪莉親哥不忍了！連2貼文「開砲金秀賢」痛罵：你要從高處掉下來了

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力

快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力

Andy再發聲！　IG黑底白字喊話家寧：我只想爭取自身權益

Andy再發聲！　IG黑底白字喊話家寧：我只想爭取自身權益

BTS柾國還在當兵「84億HYBE股票被盜」！　嫌犯疑是自己人

BTS柾國還在當兵「84億HYBE股票被盜」！　嫌犯疑是自己人

麻衣「沒想到的人給我聯繫」　深夜開心到失眠：互相懷念

麻衣「沒想到的人給我聯繫」　深夜開心到失眠：互相懷念

《嗨！營業中》第五季驚傳開錄　白安飽受毒舌評論

《嗨！營業中》第五季驚傳開錄　白安飽受毒舌評論

路邊賣鯛魚燒老闆超帥！近看竟是野生男神2PM尼坤　大批民眾朝聖

路邊賣鯛魚燒老闆超帥！近看竟是野生男神2PM尼坤　大批民眾朝聖

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

好友痛指金賽綸之死「9成是因金秀賢」！《橫豎》握18禁猛料不放原因曝

朴寶劍《苦盡》戲份消失了！官方正式給答案　劇迷崩潰：不能接受

侯佩岑《浪姐6》鬆口談「當年親口播報與周董戀情」！辭主播原因曝

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送！天王女徒弟淚崩：傳到整個新馬

已逝雪莉親哥不忍了！連2貼文「開砲金秀賢」痛罵：你要從高處掉下來了

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力

Andy再發聲！　IG黑底白字喊話家寧：我只想爭取自身權益

BTS柾國還在當兵「84億HYBE股票被盜」！　嫌犯疑是自己人

麻衣「沒想到的人給我聯繫」　深夜開心到失眠：互相懷念

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林予晞

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 麻衣「沒想到的人給我聯繫」　深夜開心到失眠：互相懷念
  2. 老戲骨張復建連演《解憂雜貨店》五年了！　創70場次「出乎意料」
  3. 李國超獲頒「傑出校友」高欣欣見證！　寵妻辦二婚宴：讓老婆當最佳女主角
  4. 林予晞「公開撻伐黃子佼」不後悔！　否認遭《與惡2》換角：很早就知道
  5. 侯佩岑《浪姐6》鬆口談「當年親口播報與周董戀情」！辭主播原因曝
  6. 織織酸舊愛「自戀型人格」　看完1文勸刪：我前男友破防了
  7. NewJeans被外媒訪問稱「KPOP革命者」　遭禁獨立活動：韓國的現實
  8. 真的掰了趙詠華！　資深玉女告白林俊逸「等了34年」：你終於長大了
  9. 好友痛指金賽綸之死「9成是因金秀賢」！《橫豎》握18禁猛料不放原因曝
  10. 房產女神揪家寧聲明「1句話講最好」　朱琦郁：好好說話很重要

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366