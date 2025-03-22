林予晞「公開撻伐黃子佼」不後悔！　否認遭《與惡2》換角：很早就知道

記者蕭采薇／台北報導

女星林予晞去年開出娛樂圈第一槍，表態譴責黃子佼購買未成年性影像的變態行為，同時也坦言這樣的舉動，可能會讓自己失去工作。她曾演出《我們與惡的距離》，然後卻不在第二季名單中，引起網友討論。林予晞22日出席活動時，坦言早就知道「第二季是不同的故事」。

▲林予晞去年曾公開抵制黃子佼，開出演藝圈第一槍。（圖／記者林敬旻攝）



林予晞22日出席活動，仍然表示對於黃子佼的判決書內容感到生氣，並不後悔自己的發言，「我一年前這麼說，一年後還是這麼說，謝謝大家願意這樣支持一個善的舉動，這是不假思索的善意，大家需要的是這個善意。」

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但對於有網友認為她是因為公開抵制黃子佼，因而在《我們與惡的距離2》消失。對此林予晞則澄清，「第二季的世界觀是很早就決定了，我一直都知道是不一樣的人物、不一樣的故事。」此外，黃子佼的妻子孟耿如因為演出《與惡2》，讓網友喊出抵制，林予晞則表示：「替製作單位很頭痛，一部戲要拍不容易，尤其是已經製作完的戲。」

▲林予晞否認遭到《我們與惡的距離2》換角。（圖／記者林敬旻攝）

林予晞說，如果她是製作單位，也會思考這件事該怎麼救火才好，「我看別人什麼狀態的時候，也會反省自己。公眾人物會影響到很多環節，這不是我一個人可以承擔的後果。」但這不代表她心疼孟耿如，林予晞說：「（不是我關心的點，我心疼還是那些小朋友。」

對於網友的力挺，林予晞也回應：「謝謝大家願意這樣支持我，願意支持一個善的舉動、一個不假思索的善意。」至於如何看待黃子佼傳出有意復出？林予晞表示：「其實是媒體拍到，也不確定他有沒有想復出，不確定消息我就不予置評。」

但對於綜藝大哥曾國城和徐乃麟因替黃子佼緩頰而遭炎上，林予晞說，她不會去指點別人該怎麼做，但如果就她自己的立場，「（我會）多看多觀察，要知道做什麼事情的時候，大家會有什麼反應。」

▲林予晞就讀社會學研究所，上課時老師常以時事為案例討論。（圖／記者林敬旻攝）

不過林予晞也坦言，工作到底有沒有受到影響「也很難說」，反而是她正在就讀社會學研究所，為了上課推掉了好幾部舞台劇的邀約。上課時老師也會以時事做分析，例如近來沸沸揚揚的金秀賢事件，「但我今天要工作，就沒聽到了，好可惜。」但由於該事件也可能涉及權勢不對等的剝削，對此林予晞感嘆：「如果愛一個人，應該都要去注意這樣的事情，無碖如何，權勢一方一定是責任比較多的。」