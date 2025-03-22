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擊退肖戰、迪麗熱巴等大咖！《難哄》白敬亭、章若楠曾被批「選角失敗」

記者劉宛欣／綜合報導

由白敬亭與章若楠主演的熱劇《難哄》日前播出大結局，劇中的話題仍然持續延燒，主角兩人的火花圈了大波CP粉。儘管劇已經結束，但兩人的完美默契和角色形象，仍是關注的焦點。近日有消息指出，在劇組選角階段，曾經有不少流量明星被傳出有望接演，包括肖戰、迪麗熱巴、周也、宋威龍等人，白敬亭、章若楠突破了重重難關，最終搶下了角色。

▲《難哄》主角兩人用實力演繹出讓人讚嘆的角色貼合度。（圖／翻攝自難哄官方微博）

▲《難哄》由白敬亭、章若楠主演。（圖／翻攝自難哄官方微博）

由於前作《偷偷藏不住》的大成功，《難哄》的熱度從一開始就引起了不小的關注，尤其是書迷、觀眾對「桑延」和「溫以凡」兩大選角的期待，選角階段也吸引了不少粉絲的關注，許多人力薦自家偶像飾演桑延，包括肖戰、宋威龍、陳飛宇等，而溫以凡則有迪麗熱巴、周也、盧昱曉等多位女星被認為是潛在有力人選。

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▲《難哄》主角兩人用實力演繹出讓人讚嘆的角色貼合度。（圖／翻攝自難哄官方微博）

▲《難哄》主角兩人用實力演繹出讓人讚嘆的角色貼合度。（圖／翻攝自難哄官方微博）

最終，白敬亭和章若楠成功從眾多候選人中脫穎而出，但事實上，卡司確定的初期曾經引起部分書迷質疑，尤其是白敬亭的氣質與小說中「輕狂傲慢、恣意矜貴」的桑延有些差距，章若楠的鄰家女孩形象也不符合「溫以凡」在書中所說「漂亮到帶有攻擊性」的美。然而，隨著劇情的進展，白敬亭因清冷的氣質和出色的身材，贏得大批觀眾認同，章若楠也成功詮釋出溫以凡破碎又堅強的內心世界，兩人強大的CP感更讓不少觀眾敲碗，表示期待兩人二搭。

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