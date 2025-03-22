記者潘慧中／綜合報導

琳妲（林羿禎）不只是反骨男孩的成員，還身兼職棒啦啦隊Rakuten girls（樂天女孩）的工作，事業相當繁忙。沒想到，她21日突然在路上發生車禍，現場照曝光後，讓粉絲都相當擔心。

▲琳妲21日發生車禍。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



從Instagram限時動態中，可以看到汽車的前座安全氣囊已經完全爆開，顯然剛經歷了一場碰撞事故，看起來相當驚險，讓琳妲心有餘悸地說：「我人生第一次遇到，如果明天球賽有掰咖請見諒。」

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▲琳妲拍下車輛的毀損狀況。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



附上一個淚眼表情符號的琳妲，隨後走出車外，拍攝汽車的毀損狀況。只見銀色車輛的車頭嚴重毀損，車頭保險桿整個脫落、變形凹陷，引擎蓋被撞得往上掀起，右側頭燈明顯毀壞，顯然撞擊力道相當強烈。

▲琳妲慶幸只有一點擦傷。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



至於琳妲的傷勢，不幸中的大幸是只有一點點擦傷，「後面沒有車撞上來，絲襪直接破一條」，她也藉此提醒大家，「請各位真的要好好繫好安全帶！」

▲琳妲今天仍要繼續工作。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）