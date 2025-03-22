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97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber米砂昔日自稱「老濕姬」，頻道一度擁有97萬訂閱數，未料2022年無預警宣布「回歸社會」成為上班族，並於隔年3月證實「不做網紅了」，讓不少粉絲直呼可惜。即便如此，她仍不時會分享生活，22日便在社群網站寫下幾年前被騙裸照的往事，「是好笑的。」

▲▼米砂。（圖／翻攝自Threads／misa72600 ）

▲米砂分享被騙裸照的往事。（圖／翻攝自Threads／misa72600 ）

米砂透露剛開始經營YouTube時，曾收到一封自稱為「國外雜誌」的拍攝邀請，起初雙方討論過程看似正常，直到對方要求視訊面試「說要看身體因為他們要訂製衣服」，情況便開始變得詭異。

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▲米砂坦言當時剛開始經營頻道。（圖／翻攝自Instagram／misa72600）

米砂坦言當時依照要求穿著內衣轉圈，卻一再被對方以「掃描失敗」為由要求重複動作。就在有點不耐煩之際，對方馬上提出「可能是內衣導致的，妳方便脫掉嗎」的要求，她起初心想「反正也只是要量身體」就脫掉胸罩，直到對方進一步希望她脫內褲時才驚覺不對勁，立刻關閉視訊。

結果幾天後，米砂收到一封勒索信件，對方聲稱擁有她的裸照，並威脅她若不支付3萬美金就公開影像，「但他找錯人了！我根本不介意我的奶頭被人家看好嗎！我的Onlyfans就一堆了！」

▲▼米砂不但被騙裸照還被勒索3萬美金。（圖／翻攝自Instagram／misa72600）

接著，米砂不僅不為所動，還直接反嗆：「喔請便，但如果不麻煩的話可以幫忙tag我的onlyfans @ misa_av嗎？」然而，該名勒索者並未再聯繫她，「他們應該是沒想到找到一個這麼沒羞恥心的吧。」

米砂藉此提醒大眾，若遇到任何要求視訊看身材的邀約，多半都是騙裸照再進行勒索的手段，奉勸大家務必要提高警覺、不要理會。

米砂Threads全文：

幾年前被騙裸照的事情拿出來分享（是好笑的）
就剛做YT的那段時間，有收到一個來自國外雜誌的拍攝邀請
中間討論都還蠻正常的，直到對方要求視訊面試那個時候開始怪怪的
對方要求開視訊，說要看身體因為他們要訂製衣服，一開始說說穿著內衣給他們掃，就穿著內衣轉了一圈給他們看
但對方就一直說「掃描失敗，請重新來過」於是又重新繞了一圈又一圈，也開始有點躁了
對方就在我開始有點不耐煩的時侯說「可能是內衣導致的，你方便脫掉嗎？」
我想說「好吧反正也只是要量身體」就把胸罩脫掉
對方就回「好的這樣可以了」
接著對方說「內褲也麻煩了」那時候我才覺得不太對勁 於是就把視訊直接關了
之後過了幾天就有一封類似勒索信的電郵傳過來，說什麼我有你的外流，要我支付美金3萬給他，不然就會流出
但他找錯人了
我根本不介意我的奶頭被人家看好嗎 我的Onlyfans就一堆了
於是我就回他：喔請便，但如果不麻煩的話可以幫忙tag我的onlyfans @ misa_av嗎
對方也沒回我了
他們應該是沒想到找到一個這麼沒羞恥心的吧
不過還是勸大家如果有遇到什麼要視訊看身材的，都不要理吧 多半是來騙裸照勒索的

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