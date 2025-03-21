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Andy退租10年套房「翻出家寧1物」　網鼻酸刷一排加油

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧在去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道上傳影片開撕女方一家，內容曝光後引發討論，昨（20）日更在社群PO出收到警局通知書的照片，證實被家寧媽提告個資保護法、妨害名譽。為此，今（21）日他拍片宣布自己將告別十年的租屋處，影片曝光後再度掀起熱議。

▲▼Andy（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy拍片告別十年租屋處。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

影片中，Andy分享準備搬家的過程，並提到這可能是他最後一次搬家，因為他希望未來能搬入一個真正屬於自己的家。緊接著，Andy向觀眾展示他如何分類自己的物品，包含將一些不再需要的物品裝箱，寄回給在雲林的媽媽。

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▲▼Andy（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy打算把粉色碗盤寄給媽媽。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

過程中，Andy翻出一些文具、便利貼以及眾量級過去推出的年曆，他提到這些便利貼記錄頻道剛創立時訂定的目標，表示有些自己已經達成，同時也決定把年曆留下來做紀念，「這個對我人生來說也是一個很重要的過程。」

▲▼Andy（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy告別租屋處翻出家寧的粉色碗盤。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

此外，Andy還從一個透明整理箱裡面拿出一組粉紅色的碗盤，並對鏡頭語帶尷尬地表示：「粉紅色大家應該知道，對...」透露這組餐具是家寧留下來的，並表示既然碗盤還能用，他決定將其一併寄給媽媽。影片曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「加油」、「看到哭是正常的嗎」、「莫名眼淚就掉下來了」、「跟房間說話那邊真的很難忍住。」

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眾量級, 網紅, 家寧, Andy, YouTuber, 分手

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