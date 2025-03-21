記者劉宜庭／綜合報導

前富士電視台人氣美女主播渡邊渚（27歲）近期接下YouTube節目主持人的工作，消息震撼電視業界，也讓富士電視台內部掀起不小討論。她不僅轉戰網路節目，還曾在訪談中直言：「我已經不想再與電視業界有任何關係，家裡甚至沒有電視。」引發熱議。

▲渡邊渚退出電視圈、轉戰YouTube。（圖／翻攝自渡邊渚IG）



渡邊渚在13日被爆料將在今年春季的新網路節目中擔任主持人，當時未公開節目的播放平台、名稱及內容，引發外界諸多猜測。直到15日，她親自在Instagram宣布：「我已正式擔任《Modelpress × REAL VALUE Interview》的MC，這是一檔YouTube節目，我會努力傳遞企業家的心態，並帶來真正有價值的內容。」該節目預計於3月26日晚間7點首播。

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然而，如今外界更關注的，則是渡邊渚對電視業界的「決別宣言」。她2月接受《週刊現代》專訪時，曾回憶自己在富士電視台的時光：「真的非常開心，我曾認為這是我的天職。」但她隨即透露年輕時期的工作經歷，包含禁愛令及過勞問題，並坦言：「我已經不想再與電視業界有任何關係，家裡甚至沒有電視。」

▲渡邊渚擁有G罩杯傲人身材，過去是富士電視台當家主播之一。（圖／翻攝自渡邊渚IG）



據日媒報導，富士電視台內部員工透露：「過去在電視圈活躍的主播，如今竟表示家裡沒有電視，甚至公開宣布與電視業界決別，這讓我們感到驚訝與落寞。」由於最初的報導未透露節目詳情，電視業界一度傳出她可能會在其他當地電視台擔任主播，然而，當她親自宣布轉戰YouTube後，富士電視台內部才意識到她2月的「決別宣言」並非隨口一說。

事實上，渡邊渚自去年10月開始個人活動後，就已經明確表示：「與其說是與電視業界決別，不如說是想要在不同的世界生活下去。」外界也在持續關注她的下一步發展。