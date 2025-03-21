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傳奇天后長山洋子雲林開唱！　超佛心票價全公開「只要500元」

記者吳睿慈／綜合報導

日本演歌天后長山洋子以其獨特的嗓音、精湛的三味線演奏及優雅的舞姿，在日本樂壇樹立鮮明的風格，被譽為「演歌皇后」。她睽違7年再度來台舉辦個人演唱會，5月24日晚間7點將在雲林表演廳舉辦「黃金演歌盛典」，結合三味線與太鼓演奏，將帶領台灣觀眾沉浸在日本音樂藝術的極致魅力中。

▲▼傳奇天后長山洋子雲林開唱！　超佛心票價全公開「只要500元」。（圖／友善的狗提供）

▲長山洋子預計在5月於雲林開唱。（圖／友善的狗提供）

長山洋子音樂魅力橫跨不同世代，不僅連續14年登上NHK紅白歌合戰舞台，更榮獲日本金唱片獎等30項音樂大獎，成為日本演歌界的傳奇人物。適逢長出道42週年，為感謝廣大歌迷的支持，她將帶來一場極具紀念價值的特別演出。

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此次演唱會將涵蓋她歷年來的經典歌曲，包括〈じょんから女節〉、〈蜩〉、〈捨てられて〉等代表作，並搭配三味線及太鼓的震撼共演，展現傳統與現代交融的音樂藝術。本次演出特別邀請來自日本的專業樂手及舞台團隊，聯手創作精彩絕倫的演出，打造出如同置身於日本古典劇場般的氛圍，讓觀眾沉浸在演歌藝術的獨特魅力中。

▲▼傳奇天后長山洋子雲林開唱！　超佛心票價全公開「只要500元」。（圖／友善的狗提供）

▲長山洋子睽違7年來台開唱，超佛心票價全公開。（圖／友善的狗提供）

演出內容涵蓋長山洋子出道42年來的多首經典歌曲，她將以深情的演唱帶領觀眾穿越時光隧道，回味一首首觸動人心的旋律。同時，這場演出不僅注重音樂，更精心打造舞台視覺效果，透過燈光與場景設計，營造濃厚的日本傳統藝術氛圍，讓現場觀眾彷彿置身於演歌的世界。2025「黃金演歌盛典」演出採售票入場，票價500元、800元、1000元，可於OPENTIX平台上購票。

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