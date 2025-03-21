家寧「影片長度」藏亮點！全網等9天…只少Andy 52秒：這就是實力差距

記者潘慧中／綜合報導

眾量級Andy自11日拋出震撼彈，歷經張家發出6點聲明，他隨即反擊，家寧18日以個人名義上傳4點聲明後，他20日證實被女方媽媽提告，結果女方當晚便PO影片正式回應，只不過影片長度意外被網友歪樓了。

▲家寧的影片長度有4分1秒。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）



家寧20日深夜上傳的影片共有4分1秒，不僅讓外界聯想到4月1日正是她去年和Andy分手的日期，也有不少網友笑說：「該不會是在暗示這是愚人節企劃吧？！」

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▲眾量級在2024年4月1日分手。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）



對比Andy 6天前的影片聲明長度雖然有4分53秒，但內容豐富且回擊得拳拳到肉，讓不少網友再度見證雙方的實力差距，紛紛留言：「直接看出會不會剪片有多重要」、「家寧看10秒就懶得看了」、「家寧講4分鐘沒重點，Andy 4分鐘講一堆東西。」

▲Andy日前的影片有4分53秒。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



事實上，雖然讓網友們等了9天才上傳回應影片，但家寧強調並非逃避，而是希望能用最負責的態度去釐清問題。她坦言一直都對財務方面的細節有所疑問，數年來詢問過多次，可惜「至今我仍未獲得完整的數據」，也因此發現自己仍不夠了解頻道的收益分配與營運狀況。

▲家寧至今仍不知道公司收益的完整數據。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



對此，家寧強調未來願意用更成熟的態度學習，「我真誠地向所有因這次事件受到影響的人致歉，無論是家人、合作夥伴，還是一直支持著我的你們。」