家寧4分片咬字遭酸！口齒不清時間軸曝…網紅轉白話文：別再吵我了

▲家寧4分鐘影片曝光後，引起外界熱議。（圖／Cheap臉書）

圖文／CTWANT

百萬YouTuber「眾量級」的Andy老師與前女友家寧風波持續延燒，家寧昨（20）日深夜露面拍影片回應，表示對於這陣子的風波深感遺憾，卻未談及外界關注的帳目實情，4分鐘的影片內容空洞，引起外界熱議。對此，網紅Cheap解讀家寧整段影片想表達的意思，同時酸她連咬字都咬不清楚，「到底是不是台灣人，ㄔㄘㄕㄙ亂湊。」

家寧在影片中全程低頭念稿，且內容空洞，毫無重點，也未對財務方面詳細說明，影片曝光後引來大批網友罵聲，網紅們也跟上這次爭議的最新進度，連Joeman、錫蘭、陳沂、Andy律師等人，都已發表看法。

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網紅Cheap更是親自解讀家寧整部影片想表達的意思，在臉書上PO出白話文版，「這次的風波真的讓我深感遺憾，不只是公司的問題，還牽扯到親情（我媽）和愛情（前男友），但主要還是公司的錢啦。大家可能以為我在裝死，其實不是，我是怕講錯話更麻煩。」

至於財務方面，家寧表示一直以來對於財務方面的細節，跟Andy一樣有所疑問也多次詢問過，然而至今仍未獲得完整的數據，因此希望透過合適的法律程序，確保所有的權益與責任都能夠得到合理的處理。

Cheap對此解讀，「別懷疑，我比你們更想知道真相，（雖然我是公司董事，我媽是董事長，我哥開了六家店，我妹炫保時捷），但我可以很負責任地說，我對公司的財務完全不清楚。其實這幾年我也一直在問（真的有問），但就是沒結果，跟Andy一樣很苦惱。所以現在我決定請律師來看看這個『神秘的帳本』，但這過程可能會花非常長的時間，希望大家耐心等候。」

關於與Andy的關係，家寧表示分手後，一直努力維持彼此的距離，避免不必要的爭議，並請外界給予彼此一些空間。Cheap解讀整段意思「就是別再狂問我了。」

最後，Cheap整理出家寧全篇聲明5大重點，「我不是裝死，只是怕說錯話」、「帳目我也想查，但查不到，雖然董事長是我媽」、「我以前不懂財務，所以現在開始學」、「我已經有新頻道了，別再吵我了」、「這件事帶來的影響很大，但我還是要往前走。」

此外，Cheap還截圖網友整理出家寧口齒不清的片段，笑喊「到底是不是台灣人，ㄔㄘㄕㄙ亂湊哈哈哈哈」。對於Cheap的白話文翻譯，網友則表示，「如果她告她的親媽，我就信」、「聲明稿完全沒提到Andy也是很厲害啦」、「白話：我媽做的別來問我，我也無辜，謝謝指教」、「這麼沒重點的影片竟然可以整理出這麼多重點，不愧是cheap大」、「這個翻譯太長了，幫你簡化一下：都是they的錯。」

▲有網友整理出家寧咬字不清的片段。（圖／秘月期POPOO YouTube）

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