黃少祺最新台劇超派！狂練北京腔「進7-11都在講」兒子一聽傻眼

記者黃庠棻／台北報導

八點檔男神黃少祺演出《金家好媳婦》、《天之驕女》等多部代表作，近期在三立本土劇《願望》有亮眼的表現，實力獲得觀眾肯定，帥氣外型更是吸引大批粉絲喜愛。近期，黃少祺罕見演出客家電視台影集，在《星空下的黑潮島嶼》中飾演反派軍官。

▲《星空下的黑潮島嶼》集結眾多男星。（圖／客家電視台提供）

談到演出《星空下的黑潮島嶼》的契機，黃少祺在今（20）日影集發布記者會時透露，自己私底下是製作人湯昇榮的粉絲，兩人在一場尾牙中相遇，他忍不住上前告白表達了想要合作的心願，沒想到一個月後就收到角色邀約了。

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▲《星空下的黑潮島嶼》舉辦開播記者會，黃少祺（左三）分享接演原因。（圖／客家電視台提供）

黃少祺在《星空下的黑潮島嶼》飾演兇狠的軍官「趙主任」，是片中的大反派，他談及角色個性「他很不得了，是個有秘密在心中的人，為了好好活著要用一點手段，私底下暗潮洶湧」。被問到戲裡哪一位「犯人」被他修理得最慘，他笑說「很多耶」，但最主要的還是黃河、吳念軒、曹佑寧。

▲《星空下的黑潮島嶼》集結眾多男星。（圖／客家電視台提供）

事實上，黃少祺為了演出《星空下的黑潮島嶼》趙主任的角色下了許多苦工，該角色要講得一口流利的北京普通話，他表示唯一的方法就是「練習再練習」，私底下就算去超商也用北京腔講話，回到家後兒子也有發現他講話「怪怪的」說話腔調不一樣。