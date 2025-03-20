黃偉晉唱到忘詞「直接現場重來」　楊奇煜嗨脫外套...全場暴動

記者蔡琛儀／台北報導

「夢時代粉紅野餐日」於上週末15和16日在統一時代百貨高雄店1樓戶外時代廣場登場，由人氣男神黃偉晉、楊奇煜（小煜）、宋柏緯、天狼星、洗菜、JUD陳泳希、F.F.O、ARKis等輪番嗨唱，本週3月22至23日將有吳映潔（鬼鬼）、葛兆恩、HowZ、張哲偉、黃宏軒、人氣男團FEniX 、Shawn尚恩、郭家瑋、陳謙文、KIRE等人演出。

▲▼黃偉晉開唱吸引眾多粉絲。（圖／夢時代&獎金獵人提供）

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黃偉晉提及難忘的野餐經驗，是有次和朋友到海邊野餐聊天，吃著買好的道地小吃，從傍晚看著夕陽落下，氣氛輕鬆愜意，為了讓來到粉紅野餐日的歌迷也有相同的感受，他精心選唱〈everyday〉、〈我的飛翔〉、〈唱歌的時候就變了一個人〉、〈背光旅行〉，為現場的歌迷打造專屬的「野餐歌單」，他說：「今天選的歌是平常比較少唱，很適合野餐、放鬆的歌，希望歌迷可以享受美好的下午。」

不過因為太少唱了，在唱到〈我的飛翔〉他當場大忘詞，要求完美的他直喊：「我要重來一次！」但最後還是想不起歌詞，最後他走到台下，靠歌迷提詞才想起，他自嘲：「回去聽串流平台才能到完整版本喔！」逗樂全場。

▲▼楊奇煜嗨到脫掉外套。（圖／夢時代&獎金獵人提供）

16日壓軸登場的是小煜，準備了去年專輯《漫遊者》EP裡的歌曲〈Get 2 know me〉、〈最初的地方〉、〈Knock Knock Knock〉外，另外還演唱〈不在場祝福〉，練就一身好身材的他，當天演出前原本說：「今天不脫了，我會穿帥帥上去！」由於歌迷太熱情，嗨到脫掉外套，放送緊實的手臂線條，掀起全場歌迷大聲尖叫。當天最後小煜也和新生代男團ARKis 跟 F.F.O同台，除了依演藝圈前輩身份給他們建議外，並打趣說：「也把一些飯碗留給我們原子中年。」

身為兩個小孩的父親的他，回想起第一次帶小孩時野餐，直喊：「很痛苦！」由於那時小孩還小，會不斷地爬出野餐墊，他說：「因為那時是新手爸媽很緊張，一直把他們抓回來，後來就放寬心，讓他們自由爬行！」今看到台下歌迷輕鬆聽著音樂野餐，氣圍很棒，表示下次考慮帶全家一起來野餐。