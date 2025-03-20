不是少打一個字！何超儀全面更名「何超」　力捧波斯王子Iman開拍5片

記者蕭采薇／台北報導

港星何超儀正式更名，往後將全面使用「何超」作為藝名使用。她最早歌手出道，就使用過「何超」作為藝名，但後來包括演員工作等，多以「何超儀」走跳。其實賭王何鴻燊的11個女兒都是「超」自輩，除了何超儀外，還有大家熟知的何超蓮、何超瓊、何超雲等。

▲何超（右）與監製老公陳子聰（左）創立852電影公司，簽下Iman（中）作為旗下藝人。（圖／852Films提供）

「何超」一開始是個意外，原本是與何超儀一起工作的樂手，不小心喊出「何超」，卻讓她覺得這名字和代表她的「搖滾、堅持做自己」形象相稱。近來何超儀也公開宣佈，未來演藝事業相關的事務，將全面改成「何超」活動。

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何超過去每拍一部鬼片都會有靈異事件發生，家人與養了8年的狗狗也受到影響，去年來台宣傳日本恐怖電影《怨泊》時公開表示「不再演出鬼片」，卻仍然有大批人上門邀她演出恐怖片。隨著她創立的852電影公司滿20週年，近日在記者會上，正式宣布5部全新電影計畫，涵蓋喜劇電影、犯罪電影及驚悚血腥電影，全部由她與旗下力捧的新人男神演員Iman共同主演，兩人未來將組合雙人組合，甚至成為銀幕情侶，她說：「我一直希望有人能改變我的戲路，這個機會可遇不可求，Iman是我的繆思。」

▲何超宣布開拍5部電影，並與旗下藝人Iman組隊雙人搭檔。（圖／852Films提供）

何超全新5部電影計畫題材及類型多元豐富，喜劇電影《終極澳門》（暫譯，Macau Redux）把故事拉回到她的家鄉澳門，與好萊塢導演喬登加特納（Jordan Gertner）合作打造一部亞洲版的「醉後大丈夫」；愛情喜劇電影《我的可愛情人節》（暫譯，My Funny Valentine）描述婚前發現未婚妻偷吃的王子，遠走他鄉尋找心靈慰藉，意外邂逅一段驚奇的愛情故事。

驚悚血腥電影《血腥伯爵夫人》（暫譯，Báthory）將連續殺害300多位年輕女性取血沐浴、史上最兇狠女性連續殺人魔—巴托里伯爵夫人的傳奇故事改編搬上大銀幕。

▲何超簽下原本是醫生的Iman，作為旗下藝人。（圖／852Films提供）

原本何超不打算繼續再拍恐怖電影，不過她去年與以《見鬼》聞名的香港恐怖大師彭發拍攝恐怖電影《拾荒大師》合作愉快，如今未上映直接續訂第二集，確定再度合作《拾荒法師2》（The Mage 2）預計今年4月開拍。兩人也將合作推出全新犯罪電影《盜寶貴族》（The Connoisseurs），故事因兩幅名畫及鑽石在歐洲上流豪宅晚會之中不翼而飛展開，在抽絲剝繭偷竊背後的真相之下，各種權謀、猜忌的社交關係浮上檯面，打造緊張刺激、懸疑推理的商業片。

▲何超儀與老公陳子聰感情恩愛。（圖／CFP）



Iman將在恐怖片《拾荒法師》首次登上大銀幕，在片中飾演脾氣火爆的警察局長調查一系列的神秘犯罪，與平時現實生活中個性溫柔敦厚的他完全不同，因此何超要求他進行大量的表演訓練，她說：「每當Iman在片場，僅管我那天沒有工作，我還是去了片場，我是一個盡職的經紀人，我幫助他分析他的台詞，包括每一個字句裡的潛在含義，一起幫助他找到角色的個性輪廓。」

今年Iman將在續集《拾荒法師2》再度主演，並在兩部喜劇電影《我的可愛情人節》、《終極澳門》挑戰喜劇風格的演出，他說：「朋友私底下都認為我是個幽默的人，不過基於醫師的專業，過去我不太能顯現出來，畢竟大部分的人並不期待有搞笑的醫師，而現在我將能更做自己，把幽默的本性找回來。」