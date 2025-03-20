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秦漢睽違24年回歸台劇！攜手謝盈萱「導演是大咖歌后」開播日曝光

記者黃庠棻／台北報導

影集《忘了我記得》由身兼導演、演員、歌手、作家身份，演而優則導的劉若英擔任編導，攜手重磅卡司金鐘、金馬影后謝盈萱、睽違多年重返台劇的金馬影帝秦漢，以及繼《華燈初上》後再出演台灣影集的霍建華友情客串，更聯合周采詩、劉品言等意想不到的組合強強聯手，打造全新都會療癒情感家庭劇。

▲《忘了我記得》由謝盈萱、秦漢主演。（圖／Netflix提供）

▲《忘了我記得》由謝盈萱、秦漢主演。（圖／Netflix提供）

由奇幻娛樂國際股份有限公司製作，《忘了我記得》將引領全球觀眾一起感受這個關於成長、遺忘與陪伴的溫暖故事，細膩刻畫親情、友情與婚姻的生命交織，和面對遺憾與無常的勇氣。今（20）日公布該作將於5月23日上線。

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首度擔任影集編導的劉若英分享「這是我的第一部劇集，是一部『生活感』和『生命感』很強烈的作品，我覺得也很貼切現今社會的狀況。希望大家能在又哭又笑中得到感動。」製作人李耀華則表示「這次非常開心製作到這部戲，可以跟奶茶導演，以及優秀的主創製作團隊合作！大家都非常喜歡這個故事，非常開心可以在Netflix上跟觀眾朋友見面。」

▲《忘了我記得》由謝盈萱、秦漢主演。（圖／Netflix提供）

▲《忘了我記得》由謝盈萱主演。（圖／Netflix提供）

《忘了我記得》劇情聚焦於關於每個家中深耕心底「記得」的溫馨故事。女主角程樂樂（謝盈萱飾）是一位脫口秀演員兼職便利商店店員，過著日復一日工作的平凡生活，她也有她的人生願望，卻沒想到人生考驗接連而來。

謝盈萱的角色除了和丈夫張凱（霍建華飾）陷入婚姻困境，更面臨與父親（秦漢飾）的種種問題，身旁的兩位閨蜜一個是事業成功的獨立女強人（劉品言飾），另一位則是生了孩子、家庭幸福美滿的媽媽（周采詩飾），一切的一切都讓程樂樂覺得自己的人生混亂不已。

▲《忘了我記得》由謝盈萱、秦漢主演。（圖／Netflix提供）

▲霍建華在《忘了我記得》飾演謝盈萱老公。（圖／Netflix提供）

一次誤打誤撞之下，樂樂站上脫口秀舞台，開始了脫口秀演員生涯。這一連串的意外讓她鼓起勇氣，在工作與生活中，打破重構了自己和至親、戀人與朋友的關係。在劇中詮釋女主角程樂樂的謝盈萱，提及接演角色的契機表示「當時劇組來詢問的時候，我真的覺得壓力也太大了吧！我完全不敢想像要在螢幕前讓奶茶姐看我演出，但整個幕前幕後團隊一字排開，實在太讓我想一起合作了。」

▲《忘了我記得》由謝盈萱、秦漢主演。（圖／Netflix提供）

▲《忘了我記得》謝盈萱身邊有兩位好友，分別是劉品言、周采詩。（圖／Netflix提供）

而聊到和導演劉若英的合作，秦漢表示「劉導演是很優秀的演員，我和她曾一起拍攝《南京1937》，雖無深交但也算舊識，加上張艾嘉也算是我們的共同好友，所以當劉導演很誠懇地邀請我演父親的角色，事實上我沒看劇本就答應了，能和認真的導演合作一下，當然很好！」

秦漢更分享劉若英導演話雖不多，但誠懇實在「當導演是很辛苦的工作，有天她居然煮了好幾鍋大滷麵給全劇組吃，全劇組大概七、八十人左右！我都不曉得她哪來那麼多力氣精神，一面拍戲，還能一面這個做照顧大家，而且麵真的好吃，她還幽默說『我可是進得了廚房，出得了廳堂的女人。』」

▲《忘了我記得》由謝盈萱、秦漢主演。（圖／Netflix提供）

▲《忘了我記得》由謝盈萱、秦漢主演。（圖／Netflix提供）

而謝盈萱也分享「我因為拍攝這齣戲更認識奶茶姐，也看見了她很溫暖的一面，她是很為演員著想的導演，有時在現場等架機位，我跟她閒聊，很多表演的問題，她都能夠給我一個很好的解惑。她非常明白，知道我的糾結，我被困在哪裡，她很願意花時間把我引導出來，而且是帶著愛的。」

睽違多年回歸台劇螢光幕的秦漢也坦言，自己其實一直都持續有在拍戲，是因為遇到了疫情才被迫停止「那年我72歲，年輕時算過一次命，說我拍戲到72歲就結束了，我心想還真準，剛好發生了這麼個世界級的大事件，沒想到這次導演找我拍戲豈不是破了算命先生的預言？這回也是我這麼多年後第一次回台灣拍戲，和許多年輕有活力、努力工作的年輕人一起工作，感覺挺好，也很愉快，非常謝謝他們的照顧。」

而首次合作就和謝盈萱飾演父女，秦漢也大讚對方真的是一個很棒又很努力的女演員，分享「從第一次見到她，一直到拍完戲都沒有什麼不同，她一以貫之，一直就是那麼落落大方表裡一致，對我這個老爸也很照顧，和她相處很溫暖自然！很榮幸一起合作。」

今（20日）釋出的前導海報中，也可以看到劇中飾演父女的謝盈萱與秦漢，肩並著肩有說有笑地走在街上，相處十分輕鬆自在，劇中父女倆有許多對手戲，謝盈萱表示「秦漢大哥很專業，很會帶戲，也是很容易讓人入戲的前輩，跟著他對戲，常常講著講著就哭了，有些甚至是不需要哭的場次我也在哭，他真的有能力讓演員相信在現場他就是一個父親。」

對此，謝盈萱形容這次的角色程樂樂是一個在生活中找答案的人「她得要走過，才能夠收穫一些生命的智慧，不管從友情，愛情，親情上，她都在自問也自答。」也分享本次在準備角色最大的挑戰除了有三個職業背景要做田調，還有長照議題要了解，很多的東西是全新的學習。最後也感性向觀眾推薦《忘了我記得》「在人生訃文多於喜帖的年齡段，把中年的苦澀與荒誕，不多不少的為正在經歷的人們，輕輕的道出。」

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秦漢, 謝盈萱, 忘了我記得

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