《灌籃高手》作者井上雄彥兒子加盟職籃！「選鹿兒島球隊」原因超暖

記者劉宛欣／綜合報導

人氣經典動漫《灌籃高手》作者井上雄彥19歲大兒子井上大道，近日宣布加入日本職業籃球聯賽（B-League）的二級聯賽球會鹿兒島列布尼斯，球隊透過官方網站發表聲明表示：「感謝大家一直以來對鹿兒島列布尼斯的支持。我們很高興地宣布，井上大道選手將以特別指定選手身份加入鹿兒島列布尼斯。」

▲井上雄彥兒子井上大道加入職籃。（圖／翻攝自官網）

井上大道在球團的聲明中表示：「我很高興能以特別指定選手身份加入鹿兒島列布尼斯。我的名字是井上大道！鹿兒島是我父母和祖父母的故鄉，我對這裡有著深厚的情感！雖然我還不成熟，但我會全力以赴，努力為球隊的勝利做出貢獻，請大家多多支持！」日本網友紛紛讚嘆「加入父母故鄉鹿兒島隊真是太熱血了」、「加油！我們會支持你的」、「真讓人感動」等，表達了熱烈的支持。

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▲井上雄彥是人氣經典動漫《灌籃高手》作者。（圖／翻攝X）

值得一提的是，井上雄彥另一名兒子井上慶邦也是籃球員，2023年時，他曾被報導參加了日本高中籃球「冬季盃」，作為隊長率球隊在北海道地區的預賽中奪冠，打進全國大賽，更透露為了獲勝，每天都會堅持練投300顆3分球。