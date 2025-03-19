12年前評「都教授」：他現實不是那樣　趙麗穎神預言被挖出讚翻

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男星金秀賢曾主演《來自星星的你》、《擁抱太陽的月亮》、《淚之女王》等夯劇而紅遍全亞洲，成為名符其實的亞洲男神。其中在《來自星星的你》中飾演的外星人教授「都敏俊」一角，因專情護愛的形象，俘虜了大批粉絲的心。而近日他深陷與已故金賽綸的戀情風波，有中國網友將女星趙麗穎過去對他的評價挖出，對比現在情況，直呼她「神預言」。

▲金秀賢出事後，趙麗穎當年的評價被重新挖出。（圖／翻攝自金秀賢IG、趙麗穎微博）

趙麗穎12年前在一次訪問中，被問到「如何看待都教授現象」，她直言：「韓劇看太多的會覺得你在現實生活中如果碰不到的話會很失望的，像那種中毒很深的，每天都會想著要碰到這樣的男人，但是真的現實生活中，他並不是這樣的，所以就會這個造成反差。」這番話當時引起了不少討論，甚至因此被許多男方粉絲砲轟，近日再次被翻出來，則被網友讚是人間清醒。

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▲趙麗穎12年前受訪大談對都教授現象的想法。（圖／翻攝自微博）

微博上，「趙麗穎早期評價來自星星的你」關鍵字引發熱烈討論，網友紛紛留言「姐這個評價真的是特別正確」、「不愧是清醒大女主」、「她當年的這樣言論全都被黑的體無完膚，現在看趙麗穎三觀是真的正」、「確實，畢竟現實生活中真的碰不到偶像劇裡面的那種人」、「姐果然是一直都很敢說」。

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