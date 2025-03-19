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蔡淑臻剛過50歲生日…小12歲男友給驚喜慘失敗　罕見放閃戀愛細節

記者黃庠棻／台北報導

藝人蔡淑臻原是模特兒，在2003年正式踏入戲劇圈，至今已經出道超過20年，14日白色情人節之時正式歡慶50歲生日，今（19）日她出席保養品牌新品發佈會，穿著一襲粉紅色低胸洋裝現身，整個人的狀態極佳，被問到與熱戀中的男友怎麼慶祝生日時，她也大方公開了小倆口的互動。

▲蔡淑臻。（圖／FORA PROJ提供）

▲蔡淑臻談及小12歲男友。（圖／FORA PROJ提供）

蔡淑臻2024年11月被拍到與圈外男友穩定交往中，兩人年紀相差12歲，今（19）日出席記者會被問到14日生日怎麼度過，她笑說男友有準備一束花要送她，沒想到在運送的過程出意外，笑說「花在路上就死光了」，幸好對方還有準備大餐、圍巾作為禮物，回想起整個過程，忍不住直呼「滿好笑的」。

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▲蔡淑臻。（圖／FORA PROJ提供）

▲蔡淑臻談及小12歲男友。（圖／FORA PROJ提供）

被問到小12歲的男友，蔡淑臻也大方侃侃而談，她透露對方職業算是工程師，是位直到不行的理工男，在決定交往前有因為年紀的差距而考慮了一段時間，目前交往1年多，認了還處於「磨合期」，直呼「現在是走一步算一步，不知道還能怎樣」，對於感情的態度相當坦率。

▲蔡淑臻。（圖／FORA PROJ提供）

▲蔡淑臻談及小12歲男友。（圖／FORA PROJ提供）

不僅如此，蔡淑臻透露自己跟小12歲男友觀念其實很相近，生活上的相處也很好，但對方對於居家環境比較不拘小節、出門也不會打扮，大方表示「現在沒有同居，只有偶爾會住一下」，剛開始她會幫對方善後，現在都會叫男友自己處理，笑說「我還教他怎麼摺衣服」。

此外，蔡淑臻開玩笑說跟男友「沒有太穩定」，目前兩人都還沒見過雙方的家長，認為壓力太大，坦言「男友害怕見我的家人，目前都覺得還沒有到這一步」，而過去她曾有動卵，認了自己已經決定人生不會有生小孩的計畫，所以就算卵子過期也不太在意。

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