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全網猜中！YTR周六野宣布懷孕　「曾經非常恐育」備孕1個月就中

記者劉宜庭／綜合報導

知名健身網紅周六野（Zoey） 昨（18日）透過最新影片宣布自己懷孕的好消息，她開心地說：「姐妹們！你們猜對了，我懷孕啦！」並透露目前已進入第 14 週，肚子也稍微鼓起來了。

▲全網猜中！YTR周六野宣布懷孕　「曾經非常恐育」備孕1個月就中。（圖／翻攝自YouTube／周六野 Zoey）

▲周六野宣布懷孕。（圖／翻攝自YouTube／周六野 Zoey）

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早在前陣子，不少網友都紛紛猜測Zoey懷孕一事，就連她身穿毛衣，都有眼尖粉絲發現，她本人驚訝表示「不知道你們怎麼猜到的」。也正因為如此，她上傳報喜影片時，標題第一句就寫著「全網猜中！我懷孕啦」。

Zoey坦言，自己過去曾是「恐育族」，甚至在決定結婚時曾向老公詢問：「如果我不想要或不能生孩子，你能接受嗎？」她坦言，當時自己因為過往的經歷，對撫養孩子缺乏信心，也擔心無法提供健康快樂的成長環境。然而，經過這兩年的心態轉變與自我成長，她開始感受到愛的力量，並想要與新生命分享這份滿滿的幸福，因此下定決心，從去年11月開始備孕、12月正式懷孕，隔了6周才發現懷有身孕，目前肚中寶寶已經14周。

▲全網猜中！YTR周六野宣布懷孕　「曾經非常恐育」備孕1個月就中。（圖／翻攝自YouTube／周六野 Zoey）

▲周六野每周會定期跟丈夫預約按摩服務。（圖／翻攝自YouTube／周六野 Zoey）

談到備孕歷程，Zoey 強調，這並非「單方面的努力」，而是與伴侶、家人共同建立「強大支持系統」，其中心理調適、運動解壓、健康飲食以及老公的貼心陪伴，也都是關鍵因素。她指出，備孕期間學會了「解壓」，每天透過冥想、呼吸法來調整心態，甚至會寫下積極宣言，幫助自己以正向的態度面對生活。此外，她也強調「良好睡眠」的重要性，會透過科技裝置監測睡眠品質，確保身心都能得到充分休息。

身為健身網紅，Zoey強調運動對於備孕的幫助，解釋：「現代人的壓力來源與祖先不同，但我們仍可以透過運動來釋放壓力荷爾蒙，讓身體達到平衡。」她每天確保自己步行8000至10000步，並且透過打掃、遛狗等日常活動維持運動習慣。

談到老公在備孕過程中的角色，Zoey滿臉幸福地表示，老公不僅全力支持她，甚至學習專業按摩手法，每週都會幫她按摩來舒緩壓力。此外，老公還會分擔家務，包含做飯、洗碗、打掃，這種「不只是幫忙，而是本來就該做的事」的態度，讓她倍感安心，也更有信心迎接新生命。

▲全網猜中！YTR周六野宣布懷孕　「曾經非常恐育」備孕1個月就中。（圖／翻攝自YouTube／周六野 Zoey）

▲全網猜中！YTR周六野宣布懷孕　「曾經非常恐育」備孕1個月就中。（圖／翻攝自YouTube／周六野 Zoey）

▲周六野老公煮菜、打掃，用行動給予最大的支持。（圖／翻攝自YouTube／周六野 Zoey）

飲食方面，Zoey透露自己與老公每天都確保攝取堅果、新鮮蔬果、蛋白質與健康脂肪，並且避免高糖、高加工食品，確保身體處於最佳狀態。此外，她也針對女性身心健康進行深入學習，特別關注子宮與內分泌調理，讓自己逐步養成「易孕體質」。

「備孕不是一個人的事！」Zoey 認為，備孕不應該只是女性的責任，而是需要整個家庭的支持，她強調：「伴侶的身心健康同樣重要，女性在備孕時，也應該主動建立自己的支持系統，讓身心得到充分的調適與放鬆，這對懷孕是有幫助的！」影片最後，她也向粉絲們喊話，鼓勵正在備孕的女性放鬆心態、專注自我調整：「我還有很多需要學習的地方，這一路我會繼續與大家分享，如果你有任何問題或想法，歡迎留言交流！」她也承諾，儘管懷孕了，仍然會持續分享健身內容，讓粉絲們不用擔心。

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